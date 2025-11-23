Как распознать серийного убийцу: психологи назвали четыре ключевых черты

Реклама

Недавнее исследование психологов из Университета Бамберга, Германия, выявило характерные черты, наиболее часто встречающиеся у серийных убийц. Несмотря на популярный миф о том, что таких преступников легко распознать, ученые отмечают: их психология гораздо сложнее, а ключевые черты не всегда очевидны.

Об этом сообщает Unilad.

Исследователи проанализировали 45 серийных убийц-мужчин, действовавших за последние 60 лет. Все работали поодиночке, а их преступления имели сексуальный мотив. Данные взяты из масштабной Базы серийных убийц Radford/FGCU, содержащей информацию о более чем тысяче человек.

Реклама

В результате команда определила четыре нарциссические черты, характерные для большинства преступников: «грандиозное соперничество», «грандиозный восторг», «уязвимая изоляция» и «уязвимая вражда». По словам исследователей, эти черты сочетают как демонстративное превосходство, так и уязвимость, обидчивость и гиперчувствительность — смесь, которая может толкать к агрессии и насильственному поведению.

В частности, «грандиозное соперничество» означает обесценивание других и постоянное стремление к превосходству. «Грандиозный восторг» — потребность в признании и внимании. В то же время две другие черты отражают внутреннюю борьбу: повышенную подозрительность, убеждение в несправедливом отношении и склонность к избеганию социальных контактов.

Анализ интервью преступников показал, что чаще всего оказывалась «уязвимая вражда» — ее зафиксировали в 84% высказываний. Далее следует «грандиозный восторг» — 76%, «грандиозное соперничество» — 71% и «уязвимая изоляция» — 58%. Число жертв в выборке колебалось от двух до 22, в среднем - более восьми.

Соавтор исследования, психолог и криминолог Евангелия Иоанниди, объясняет, что серийные убийцы значительно сложнее группа, чем кажется. По ее словам, за манией величия часто скрывается глубокое оскорбление и чувство подавленности.

Реклама

Она добавляет, что двойственность — сочетание грандиозности и уязвимости — помогает понять, почему их преступления носят личный и контролируемый характер. Однако исследовательница подчеркивает: эти черты нельзя рассматривать как прямое объяснение или предиктор насильственного поведения, ведь большинство людей с подобными особенностями никогда не совершают преступлений.

Авторы отмечают, что их работа дает более глубокое понимание психологических механизмов, которые могут стоять за сексуально мотивированными серийными убийствами, но не определяет универсальных признаков для их обнаружения.

Напомним, пять вопросов, на которые людям после 50 лучше не отвечать.