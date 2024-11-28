Как "разбогатеть" на свадьбах и разводах: в Китае придумали новую схему мошенничества

Группа брачных агентств в Китае попала под пристальное внимание полиции за то, что выманивала у одиноких мужчин значительные суммы денег, знакомя их с "потенциальными невестами", которые на самом деле были участницами мошеннической схемы.

Об этом пишет South China Morning Post.

По информации следствия, некоторым "невестам" удавалось "заработать" до 300 000 юаней (42 000 долларов США) всего за нескольких месяцев.

Согласно заявлению суда в Гуйяне, провинция Гуйчжоу, опубликованному в сентябре этого года, полицейский участок в районе Хуагоюань зарегистрировал 180 заявлений о мошенничестве в брачных агентствах с марта прошлого года. За этот период суд рассмотрел 50 дел, связанных с существенными гонорарами, которые клиенты заплатили брачным агентам за подбор пары.

До того как власти начали расследование, многие из этих брачных агентств арендовали элитные офисные помещения в Хуагоюане, чтобы вызывать доверие у богатых клиентов. Часть сотрудников агентств занималась активным поиском одиноких мужчин по всей стране. Другие сотрудники искали одиноких женщин в трудных жизненных обстоятельствах, чтобы привлечь их к участию в мошенничестве. Как правило, это были разведенные женщины с долгами, которые были согласны обманывать клиентов-мужчин ради денег.

Мошенническая схема была организована до предела просто. Мужчина подписывал контракт с агентством, после чего встречался с потенциальной невестой. Затем брачный агент всего за несколько дней уговаривал пару пожениться, а жених выплачивал сотни тысяч юаней агентству в качестве выкупа за невесту.

Потом игралась "быстрая свадьба", а в скором времени новоиспеченная жена либо исчезала, либо вынуждала мужа подать на развод, делая его супружескую жизнь невыносимой разными способами.

Одна из таких "вечных невест" за три месяца успела несколько раз выйти замуж и развестись, "заработав" 300 000 юаней за три месяца. Выйдя замуж за клиента брачного агентства, она вскоре подала на развод, обвинив его в домашнем насилии. Сообщается, что этот мужчина заплатил агентству выкуп за невесту в размере 170 000 юаней. Кроме того, после развода женщина забрала часть общего имущества, в том числе машину, которую ей купил муж после свадьбы.

Другой мужчина по имени Ляо, с которым удалось пообщаться журналистам, рассказал, что женился на невесте из агентства, всего через два дня после первой встречи, заплатив выкуп в размере 16 тысяч долларов США.

Через два месяца после свадьбы жена Ляо потребовала, чтобы он купил ей дом и машину, и стала часто ссориться с ним. Позже случайно выяснилось, что у этой женщины есть пятеро детей. А когда Ляо решил потребовать возврата денег от агентства, он обнаружил, что компания закрыта из-за полицейского расследования.

Бывший сотрудник одного из агентств, имя которого издание не называет, сообщил, что после начала полицейского расследования, часть агентств перенесли свои офисы в другие провинции.

Напомним, в Нигерии разоблачили мошенническую клинику по лечению бесплодия, где женщинам вводили неизвестные препараты и убеждали их в том, что они беременны, а затем давали чужих детей. Иногда "беременность" продолжалась до 15 месяцев.

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