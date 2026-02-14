Как ревность влияет на поведение людей и животных - научный взгляд

Отношения / © Pixabay

Реклама

Ревность - естественное чувство, которое глубоко укоренилось в человеческих отношениях и выполняет функцию эволюционной адаптации. Она помогает контролировать партнерские отношения и уменьшать риски «неверного» инвестирования в чужие гены. Подобные проявления встречаются не только у людей, но и у многих животных, от моногамных лебедей до морских слонов, которые оберегают свои гаремы.

Об этом рассказал антрополог и научный популяризатор Сергей Клемин, пишет издание nauka.ua.

Генетическое выявление неверности

Современные ДНК-тесты показали, что мужчины часто воспитывают детей, которые им генетически не принадлежат, даже не подозревая этого. Американское исследование под руководством Эшли Шепард с более чем тридцатью участниками свидетельствует, что взрослые дети в таких семьях испытывали больше грусти, гнева и потери, а не удивления или облегчения. Таким образом, ревность с давних времен служила инструментом контроля партнеров, снижая вероятность затрат времени и ресурсов на чужие гены. В то же время неконтролируемые проявления ревности могут быть деструктивными.

Реклама

Демонстративные сигналы собственности

Представители многих видов, включая людей, демонстрируют свое право на партнера через сигналы конкурентам. Словесные проявления могут включать публичные заявления о законности отношений, физические — объятия, держание за руки или совместные фото в соцсетях. Такие действия эффективно отпугивают потенциальных соперников и подчеркивают, что партнер занят. Люди и животные используют эти сигналы как средство сохранения отношений и контроля социального пространства.

Бдительность и «патрулирование» территории

Еще одним механизмом является постоянное наблюдение за партнером. У животных это проявляется в охране гарема или территории: морские слоны, павианы гамадрилы и самцы комаров-толстоножек активно следуют за самками, отпугивая конкурентов. У людей это аналогично проверке мессенджеров, соцсетей или звонков в неожиданный момент. Эволюционный психолог Дэвид Басс отмечает, что такая бдительность помогает выявлять признаки обмана и может быть полезной в определенных условиях.

Биологическая роль ревности

Собственническое поведение среди животных имеет логику: чем больше самец инвестирует ресурсы в партнершу, тем сильнее он стремится защитить ее от конкурентов. Похожая мотивация характерна и для самок, которые тоже заинтересованы в сохранении союза. Моногамия среди животных редкая — даже у орлов, лебедей и аистов случаются измены. Ревность и охрана партнера выступают биологической адаптацией для защиты репродуктивных интересов.

Ревность в первобытных человеческих сообществах

В каменный век парные отношения были менее распространены. Женщины могли вступать в половые контакты с несколькими мужчинами ради благополучия племени, а мужчины отдавали предпочтение интересам группы. Обычай гостеприимного гетеризма предусматривал половые контакты незнакомца с женой мужа для смешения генов, что не вызывало ревности и способствовало генетическому здоровью популяции.

Реклама

Современный подход к ревности

В современном мире проявления ревности зависят от социального контекста: статуса соперника, доверия, продолжительности дружеских связей и культурных норм. Распространение моногамии и оседлый образ жизни способствовали усилению ревности, однако чрезмерное слежение и контроль вредят отношениям. Психологический комфорт, доверие и взаимное уважение становятся основой здоровых партнерских отношений, тогда как постоянный контроль ведет к конфликтам.

По его словам, ревность — это не только человеческий недостаток, а комплексная эволюционная адаптация, которая помогала сохранить партнерские связи и гарантировать репродуктивный успех. В современных условиях важно контролировать это чувство и строить отношения на доверии, понимании и взаимоуважении, чтобы ревность работала на пользу партнерства, а не разрушала его.

Напомним, ранее мы писали о том, что антрополог Dr. Helen Fisher отвечала на самые интересные вопросы из Интернета относительно любви и чувств.