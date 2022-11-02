Как ругательство может быть полезным и помогать человеку — исследование британских ученых

Исследователи обнаружили, что брань во время болезненных переживаний помогает людям чувствовать себя лучше.

Согласно новым исследованиям, ругательство может заставить человека чувствовать себя более убедительным, сильным и часто положительно влияет на отношения.

Об этом сообщает New York Post.

"Лайка создает эффекты, которые не наблюдаются при других формах использования языка. Таким образом, ругательство имеет силу, определила группа ученых из университетов Британии.

"Это генерирует ряд характерных результатов: физиологический, когнитивный, эмоциональный, обезболивающий, взаимодействующий и риторический", – говорится в исследовании.

Исследователи из Вестминстерского университета в Лондоне изучили 100 научных работ, чтобы определить, есть ли польза от обсценной лексики.

Они обнаружили, что брань, которая используется, чтобы подчеркнуть радость, приводит к "социальным связям и солидарности". Поскольку это воспринимается как признак близости среди друзей, тогда как люди, скорее всего, будут "вежливыми" с малознакомыми.

Людей, которые используют ругательство в текстовых сообщениях, также считали более правдоподобными или убедительными, чем тех, кто этого не делал.

Исследователи также обнаружили, что брань во время болезненных переживаний помогает людям чувствовать себя лучше.

В своем исследовании ученые обнаружили, что ругавшиеся участники могли держать руки в ледяной воде дольше — и чувствовали боль менее остро, чем молчавшие.

По мнению ученых, наибольшей мотивацией для брани является высвобождение гнева и разочарование в стрессовых ситуациях.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада повышает штрафы за нецензурную брань в общественных местах.

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