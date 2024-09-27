Как сделать дома роскошный интерьер, не тратя кучу денег – советы дизайнера

Дизайнер посоветовала, где стоит тратить деньги, а где нужно экономить.

Все мы хотим, чтобы наши дома производили хорошее впечатление – выглядели красиво и изысканно. И на это не нужно тратить много денег, чтобы создать роскошную атмосферу. Важно знать, где тратить деньги, а где экономить.

Креативный директор студии дизайна Лаура Хамметт поделилась с Independent собственными лайфхаками, как сделать свой дом красивым за небольшую сумму. Она рассказала, как сделать, чтобы ваш дом выглядел так, будто вы потратили гораздо больше денег, чем на самом деле.

"Обычно я начинаю с базовой цветовой схемы многослойного нейтрального цвета, включая оттенки слоновой кости, бежевого, бронзового и даже ржавчины, коричневого и темно-синего цветов, чтобы создать глубину. Эти оттенки задают тон изысканности и спокойствия", – говорит Хамметт.

Дизайнер советует добавлять в интерьер пледы из кашемира или альпаки, подушки и шерстяные ковры, чтобы добавить тепло и мягкость. Следует отдать предпочтение вещам, к которым вы часто прикасаетесь, убедившись, что материалы приятны на ощупь.

Фото Лора Хамметт/Independent

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"Тогда сделайте акцент металликом – шагрень, патинированные фасады, элементы из органического дерева или выдувного стекла вручную. Они добавляют нотку гламурного отражения света и тактильного интереса", – отмечает эксперт по дизайну.

Хамметт советует не экономить деньги на шторах и окнах, потому что они очень важны в интерьере. Также стоит потратиться на высококачественный шерстяной или шелковый ковер для гостиной, ведь он прослужит всю жизнь и объединит красиво мебель.

При этом она советует сэкономить на мебели, которая реже используется. Хамметт советует не загромождать жилье большим количеством мебели, и вместо этого выбирать антикварную мебель на разных сайтах, которая, по ее словам, не является дорогой.

"Одной из основных причин дешевого вида является беспорядок и избыток мелких аксессуаров низкого качества. Важно тщательно организовать свое пространство и избегать чрезмерного декорирования", – советует она.

Ранее блогер поделилась лайфхаком, как сделать креативный дизайн стен с помощью одной картофелины.

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