Как сделать конфетти в домашних условиях: создаем атмосферу праздника к Новому году-2022

Конфетти на праздниках вызывают восторг не только у детей, но и у взрослых.
Конфеты делают из разноцветной двусторонней бумаги, фольги, картона, оберток из конфет, блестящих лент. А еще можно раскрасить обычную белую бумагу.
Как сделать конфетти в домашних условиях
Чтобы сделать новогодние цукерки, понадобятся:
- дырокол,
- ножницы
- выбранный материал.
Чтобы во время вырезания кружочки не разлетелись комнатой, следует предварительно подготовить. Например, застелить газеты, салфетки или бумагу, чтобы все материалы были на месте.
Алгоритм создания конфетти таков:
1. Используем как можно больше цветов: так украшение будет разноцветным и эффектным.
2. Дыроколом делаем отверстия на бумаге, картоне или фольге, или режем материалы ножницами.
3. Вырезать можно сердца, звездочки, кружочки, квадратики, снежинки – что угодно. Отличным вариантом будет, если какую-то часть конфетти сделаете с помощью дырокола, другую – ножницами. Такие украшения будут более разнообразными и интересными.
4. Когда подготовите желаемое количество украшений, то все нужно смешать в одной большой емкости.
Конфетти – это отличная альтернатива бенгальским огням и опасной пиротехнике. Вели количество сделанных своими руками бумажных шариков в новогоднюю ночь подарит веселье и создаст праздничное настроение.
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