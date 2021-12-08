Как сделать конфетти в домашних условиях: создаем атмосферу праздника к Новому году-2022

Как сделать конфетти в домашних условиях: создаем атмосферу праздника к Новому году-2022

Конфетти на праздниках вызывают восторг не только у детей, но и у взрослых.

pixabay.com

Конфеты делают из разноцветной двусторонней бумаги, фольги, картона, оберток из конфет, блестящих лент. А еще можно раскрасить обычную белую бумагу.

Как сделать конфетти в домашних условиях

Чтобы сделать новогодние цукерки, понадобятся:

дырокол,

ножницы

выбранный материал.

Чтобы во время вырезания кружочки не разлетелись комнатой, следует предварительно подготовить. Например, застелить газеты, салфетки или бумагу, чтобы все материалы были на месте.

Алгоритм создания конфетти таков:

1. Используем как можно больше цветов: так украшение будет разноцветным и эффектным.

Фото из открытых источников

2. Дыроколом делаем отверстия на бумаге, картоне или фольге, или режем материалы ножницами.

Фото из открытых источников

3. Вырезать можно сердца, звездочки, кружочки, квадратики, снежинки – что угодно. Отличным вариантом будет, если какую-то часть конфетти сделаете с помощью дырокола, другую – ножницами. Такие украшения будут более разнообразными и интересными.

Pixbam

4. Когда подготовите желаемое количество украшений, то все нужно смешать в одной большой емкости.

Фото из открытых источников

Конфетти – это отличная альтернатива бенгальским огням и опасной пиротехнике. Вели количество сделанных своими руками бумажных шариков в новогоднюю ночь подарит веселье и создаст праздничное настроение.

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