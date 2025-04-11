Как сделать пасхальный венок из воздушного пластилина — видео

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Если вы ищете нестандартный способ украсить дом на Пасху и поднять настроение, мастер-класс по изготовлению венка из воздушного пластилина от TikTok-блогерши helga_sha именно для вас.

Превратите обычный материал в яркую композицию, которая станет оригинальным декором вашего праздничного стола и добавит еще больше уюта в интерьер.

Подготовка материалов

Воздушный пластилин – выберите несколько цветов, которые вам нравятся

Картон

Нож или другой инструмент для резки

Клей

Подготовка основы

Из картона или плотной бумаги вырежьте форму круга с отверстием посередине. Это будет основа вашего венка.

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Нанесение первого слоя

Возьмите воздушный пластилин основного цвета и раскатайте его в тонкий пласт.

Положите пласт пластилина сверху на вырезанное кольцо и аккуратно разгладьте его, «обтягивая» картон. Это будет фон вашего венка.

Декорирование

Вылепите мелкие детали. Сформируйте из воздушного пластилина разноцветные элементы. Это могут быть небольшие яйца, цветочки, листики. Если хотите, можно сделать более крупные детали – например, большие яйца или фигурки зайчиков.

Осторожно прикрепите полученные фигурки к основанию. Если пластилин свежий, элементы хорошо прилипнут сами; при необходимости можно добавить каплю клея.

Также по желанию можно добавить искусственные перышки, небольшие бусинки, ленты или приклеить маленькие цветочки.

Сушка

Поставьте венок в уютное место, где его никто не тронет. Воздушный пластилин обычно затвердевает самостоятельно.

Пасхальный венок из воздушного пластилина – это простой и веселый способ добавить праздничного настроения в ваш интерьер. Материал легок в работе, позволяет экспериментировать с формами и цветами и не требует сложных инструментов. Главное — подойти к процессу с вдохновением и немного пофантазировать.