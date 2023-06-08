Как "сэкономить" деньги покупая банан: в популярной соцсети распространяется видео

Как "сэкономить" при покупке бананов

Женщина выложила видео в популярной социальной сети TikTok, которое сразу стало вирусным и набрало более 800 тысяч просмотров.

Таким образом, она поделилась способом, который придумал ее бойфренд, чтобы сэкономить деньги при покупке бананов в супермаркете Woolworths.

Подпись под видео звучит так: "Как мой экономный парень экономит деньги на бананах".

На видео показано, как парень выбирает банан, снимает с него кожицу, кладет его в пакет и взвешивает.

Как среагировали пользователи соцсетей

Большинство пользователей социальных сетей посмеялись над покупателем и его методом экономии и предостерегают женщину, что такое поведение является серьезным сигналом, чтобы разорвать их отношениях.

"Это не экономия, просто он мелочный", — написал один из комментаторов. "

"Разводись с ним и вызывай полицию", — советуют комментаторы, "Мне было бы менее стыдно, если бы он его украл", — добавил другой пользователь.

Однако были и просто порекомендовавшие по-другому экономить при покупке бананов, "настоящие экономные люди взвешывают бананы без пакета".

У героя ролика нашлись и поклонники, которые восхищены его бережливостью.

Между тем, исследование Нью-Мексиканского государственного университета показало, что кожура банана составляет примерно 12,5% от общего веса плода. Следовательно, при цене 80 центов за банан, удаление кожуры позволяет сэкономить 10 центов.

Согласно национальному опросу, проведенному компанией Finder в прошлом году, по крайней мере 10% покупателей признались, что пытались умышленно неправильно сканировать товары на кассе, чтобы сэкономить деньги.

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