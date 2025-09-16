Как Сэм Барски превратил вязание в мировую сенсацию: история американца, покорившая мир (фото)

Сэм Барски и его произведения // фото https://www.instagram.com/sambarskyknitter/ Сэм Барские — настоящая живая открытка. На своих фото в Instagram и Facebook он позирует перед известными местами, одетый в свитера, которые сам связал с их изображением. Например,

Семь Барски из Балтимора более 20 лет занимается необычным хобби — он вяжет свитера с изображениями известных мест, а затем путешествует, чтобы сфотографироваться у них на фоне этих мест.

Сэм Барски — настоящая живая открытка. На своих фото в Instagram и Facebook он позирует перед известными местами, одетый в свитера, которые связал с их изображением. Например, у катка в Рокфеллер-центре он в свитере с фигуристами, перед гостиницей «Луксор» в Лас-Вегасе — с пирамидой на груди, а у Ниагарского водопада — в свитере, воспроизводящем знаменитые каскады. Это не совпадение, а его уникальный стиль.

От хобби к мировой сенсации

Все началось в 1999 году, когда 24-летний Сэм, оставив учебу в медсестринском колледже, решил освоить вязание. Сначала он пытался научиться самостоятельно с помощью книги, но безуспешно. Лишь после встречи с тремя женщинами, продававшими пряжу на блошином рынке в Лютервилле, штат Мэриленд, он получил первые уроки. Когда он пришел на учебу, был одет в свитер с узором, который в то время считался очень сложным, и ему сказали, что такое могут делать только опытные мастера. Это еще больше мотивировало его.

Спустя почти 20 лет Сэм Барски создал более 150 уникальных свитеров-картин, его коллекция постоянно пополняется. Его первый свитер, созданный в 2000 году, изображал крытый мост и водяное колесо. Сначала он создавал картины природы, но впоследствии его внимание было захвачено всемирно известными достопримечательностями. Среди его ранних работ — водопады, озера и замки.

Его коллекция охватывает такие объекты, как башни-близнецы (один из этих свитеров он связал еще до терактов 11 сентября 2001), Стоунхендж, Иерусалимская Стена плача и многие другие. Каждая работа — это не просто одежда, а «живая открытка», которая становится частью его путешествий. Свой 100-й свитер он назвал «свитер из свитеров», ведь на нем были изображены миниатюры 34 его предыдущих работ.

Сэм Барски и его произведения // фото https://www.instagram.com/sambarskyknitter/

«Теплый туризм»: путешествия на своих плечах

Сэм вяжет примерно один свитер в месяц, не используя схемы и шаблоны, а полностью полагаясь на собственное воображение. Сэм планирует заранее, куда отправится в путешествие, вяжет свитер и отправляется туда. Такое пристрастие к деталям принесло ему международную популярность, и по состоянию на 2025 год он посетил уже 33 страны. У него много поклонников по всему миру. Однажды, во время поездки в Лос-Анджелес, где он позировал перед знаком «Голливуд», к нему подъехал микроавтобус с туристами. Один из них воскликнул: «Вы тот же вязальщик?». Сэм ответил: «У меня для вас хорошие новости. Я как раз собираюсь сфотографироваться с этой достопримечательностью». Эта история показывает, как его хобби превратилось в мировую сенсацию.

Сегодня Сэм Барски — это не только мастер ручной работы, но и звезда соцсетей. Его творчество получило сотни тысяч поклонников в Facebook и Instagram. Прошлым летом он снялся в рекламе Facebook for Creators, программы, которую социальная сеть запустила, чтобы помочь творческим людям создать сообщество в Интернете. По его словам, ему платят за то, что он посещает магазины вязания и рассказывает о своей технике. Его работы выставлялись в США и Европе, а его «паломничество» привлекло внимание даже таких известных учреждений как Смитсоновский музей, где планируется выставка его работ.

Хотя он не продает свои оригиналы, считающие личными реликвиями, ведь «невозможно быть фабрикой свитеров», принты его работ можно приобрести на футболках и чашках. Единственное исключение, которое он сделал, это платье для своей жены, но Сэм в шутку говорит: «Она не любит носить вязаные вещи».

Лечащее творчество

Кроме творческого аспекта, вязание стало для Сэма важным инструментом борьбы с неврологическим расстройством и волчанкой, диагностируемой в юности. Он откровенно говорит, что это занятие помогает ему находить успокоение и цель, помогая преодолевать жизненные трудности.

Сэм Барски доказал, что даже такое традиционное ремесло, как вязание, может превратиться в настоящее путешествие и источник вдохновения для миллионов. Американец Сэм Барски является живым примером того, что обычное хобби может стать мировым феноменом.