Как шлепки влияют на психическое здоровье ребенка — исследование

В исследовании приняли участие люди от 16 до 24 лет.

Новое исследование показало, что телесные наказания ребенка "значительно увеличивают риск серьезных психических расстройств".

Об этом пишет ladbible.com.

В исследовательской статье австралийского и новозеландского журнала здравоохранения было обнаружено, что шлепки могут иметь долгосрочные последствия.

Профессор психиатрии Мельбурнского университета Софи Хевигхерст, главный автор доклада "Телесные наказания детей в Австралии", заявила, что полученные данные дают основания для того, чтобы страна объявила физическую дисциплину незаконной.

"Если незаконно избивать своего соседа, его ребенка или собаку, то почему это законно избивать своего ребенка? Почему дети не имеют такого же права на защиту от насилия, как и взрослые?" – сказала она, передает The Australian.

В сообщении говорится, что шесть из десяти человек в возрасте от 16 до 24 лет сообщили, что потерпели четыре или более случаев телесных наказаний.

Их результаты также совпадают с результатами Австралийского исследования жестокого обращения с детьми, которое показало, что 61% людей в возрасте от 16 до 24 лет, которых шлепали в детстве, почти вдвое чаще страдают тревогой и депрессией в более позднем возрасте.

Соавтор профессор Дэрил Хиггинс, директор Института исследований защиты детей при Австралийском католическом университете, сказал, что старшее поколение с большей вероятностью считает, что шлепки эффективны: 38% людей в возрасте от 65 лет считают это необходимым.

Однако только 15% 16-24-летних согласились с тем, что это уместно.

В документе также было обнаружено, что в таких странах, как Новая Зеландия, которые изменили законы, чтобы сделать шлепки незаконными, наблюдалось значительное снижение телесных наказаний.

В настоящее время телесные наказания объявлены вне закона в 63 странах. Однако недавно Великобритания отвергла призывы запретить шлепки.

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Согласно ВВС News, хотя правительство подтвердило, что не изменит свою позицию, представитель Министерства образования заявил, что они "не оправдывают никакого насилия в отношении детей и имеют четкие законы для его предотвращения".

Но многие защитники высказываются против решения правительства.

Исполнительный директор NSPCC Питер Уенлес сказал: "Это не может быть правильным, что в этой стране запрещено избивать взрослых, но ребенку не предоставляется равная защита. Мы должны поставить благосостояние детей на первое место и положить конец этой правовой аномалии".

Напомним, в Великобритании мужчина застрял в детском аттракционе. Его удалось спасти, однако через два дня он скончался в больнице.

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