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Как шоколад в кармане помог изобрести микроволновку
История микроволновки: как обычный шоколад помог ее изобрести
Сегодня микроволновка является привычным прибором на многих кухнях. Однако немногие знают, что ее изобрели случайно во время работы над военным оборудованием.
История настоящего изобретения началась с неожиданного наблюдения американского инженера. Первые микроволновые печи были огромными, стоили тысячи долларов и совсем не напоминали современные устройства.
Как шоколад помог изобрести микроволновку
В 1945 году американский инженер Перси Спенсер работал в компании Raytheon, производившей оборудование для радиолокационных систем.
Во время одного из экспериментов он находился возле магнетрона — устройства, генерирующего микроволновое излучение. Вдруг инженер заметил, что шоколадный батончик в его кармане растаял. Спенсер предположил, что причиной стало излучение магнетрона и решил проверить свою догадку.
Сначала исследователь положил у магнетрона зерна кукурузы. Они начали нагреваться и превращаться в попкорн. Следующим объектом эксперимента стало сырое яйцо. Во время нагревания оно взорвалось, забрызгав одного из сотрудников лаборатории.
Эти опыты убедили инженера, что микроволны можно использовать для быстрого приготовления пищи. Так у Спенсера возникла идея создать устройство, которое нагревало бы продукты с помощью технологии, ранее применявшейся в военном оборудовании.
Как военная технология превратилась в кухонный прибор
После завершения Второй мировой войны компании, производившие военную технику, начали искать новые способы использования своих разработок в мирной жизни.
Открытие Спенсера явилось одной из таких возможностей. Вместе с коллегами из Raytheon он приступил к работе над устройством, которое позволило бы направлять микроволновую энергию на продукты в закрытой металлической камере. Хотя идею нагревания пищи с помощью электромагнитных волн исследовали и раньше, именно Спенсер и его команда смогли создать на основе этой технологии практическое устройство.
Уже в 1947 году компания представила первые коммерческие микроволновки под названием Radarange. Однако они совсем не напоминали современные модели.
Первые микроволновки походили на большие холодильники
В 1947 году компания Raytheon представила первые коммерческие микроволновые печи Radarange. Они совсем не напоминали современные компактные модели.
Первые микроволновые печи походили на большие холодильники: их высота достигала почти 1,8 метра, а вес составлял примерно 340 килограммов. По данным Смитсоновского института, стоимость таких устройств достигала 3000 долларов. В то же время , Американское физическое общество приводит более высокую цену — около 5000 долларов.
Еще одна интересная особенность заключалась в том, что первые микроволновые печи нуждались в водном охлаждении. Оно было нужно для отвода тепла от массивного магнетрона.
Из-за значительных размеров, сложности обслуживания и высокой цены Radarange использовали преимущественно в ресторанах, на пассажирских судах и других заведениях, где нужно было быстро готовить или разогревать большие объемы пищи. Для обычной домашней кухни такая техника была слишком громоздкой.
Когда появилась первая домашняя микроволновка
Первую бытовую модель представили в 1955 году. Это была Tappan RL-1 — микроволновка, предназначенная для установки на домашней кухне. В отличие от современных настольных моделей, ее встраивали в кухонную мебель.
Однако доступной для большинства покупателей новинка не стала. Устройство стоило 1295 долларов — огромную в то время сумму за бытовую технику.
Ситуация начала меняться благодаря усовершенствованию магнетронов и уменьшению размеров оборудования. В 1967 году появилась более компактная и практичная микроволновая печь, которая стоила уже 495 долларов. По данным Смитсоновского института, именно развитие компактных магнетронов помогло сделать такие устройства пригодными для массового домашнего использования.
Впоследствии цены продолжили снижаться, а микроволновки стали постепенно привычной частью кухонного оборудования.
Правда ли, что микроволновка делает еду радиоактивной
Когда микроволновые печи начали распространяться, у потребителей возникли вопросы безопасности новой технологии.
Особую обеспокоенность вызвало слово «излучение», которое многие связывали с радиоактивностью.
Однако принцип работы микроволновки совсем иной. Внутри устройства магнетрон генерирует электромагнитные волны, которые поглощаются продуктами и приводят к их нагреву. Как поясняет Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), микроволновое излучение не делает пищу радиоактивной.
В то же время специалисты отмечают, что пользоваться нужно только исправными устройствами, следуя инструкциям производителя. Особое внимание следует обращать на состояние дверцы и уплотнители.
Также следует помнить, что микроволновка не нагревает пищу изнутри наружу, как иногда утверждают. В жирных продуктах тепло постепенно передается от нагретых наружных слоев к внутренним.