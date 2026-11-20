Современная микроволновка

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Сегодня микроволновка является привычным прибором на многих кухнях. Однако немногие знают, что ее изобрели случайно во время работы над военным оборудованием.

История настоящего изобретения началась с неожиданного наблюдения американского инженера. Первые микроволновые печи были огромными, стоили тысячи долларов и совсем не напоминали современные устройства.

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Как шоколад помог изобрести микроволновку

В 1945 году американский инженер Перси Спенсер работал в компании Raytheon, производившей оборудование для радиолокационных систем.

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Во время одного из экспериментов он находился возле магнетрона — устройства, генерирующего микроволновое излучение. Вдруг инженер заметил, что шоколадный батончик в его кармане растаял. Спенсер предположил, что причиной стало излучение магнетрона и решил проверить свою догадку.

Сначала исследователь положил у магнетрона зерна кукурузы. Они начали нагреваться и превращаться в попкорн. Следующим объектом эксперимента стало сырое яйцо. Во время нагревания оно взорвалось, забрызгав одного из сотрудников лаборатории.

Эти опыты убедили инженера, что микроволны можно использовать для быстрого приготовления пищи. Так у Спенсера возникла идея создать устройство, которое нагревало бы продукты с помощью технологии, ранее применявшейся в военном оборудовании.

Как военная технология превратилась в кухонный прибор

После завершения Второй мировой войны компании, производившие военную технику, начали искать новые способы использования своих разработок в мирной жизни.

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Открытие Спенсера явилось одной из таких возможностей. Вместе с коллегами из Raytheon он приступил к работе над устройством, которое позволило бы направлять микроволновую энергию на продукты в закрытой металлической камере. Хотя идею нагревания пищи с помощью электромагнитных волн исследовали и раньше, именно Спенсер и его команда смогли создать на основе этой технологии практическое устройство.

Уже в 1947 году компания представила первые коммерческие микроволновки под названием Radarange. Однако они совсем не напоминали современные модели.

Первые микроволновки походили на большие холодильники

В 1947 году компания Raytheon представила первые коммерческие микроволновые печи Radarange. Они совсем не напоминали современные компактные модели.

Первые микроволновые печи походили на большие холодильники: их высота достигала почти 1,8 метра, а вес составлял примерно 340 килограммов. По данным Смитсоновского института, стоимость таких устройств достигала 3000 долларов. В то же время , Американское физическое общество приводит более высокую цену — около 5000 долларов.

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Еще одна интересная особенность заключалась в том, что первые микроволновые печи нуждались в водном охлаждении. Оно было нужно для отвода тепла от массивного магнетрона.

Из-за значительных размеров, сложности обслуживания и высокой цены Radarange использовали преимущественно в ресторанах, на пассажирских судах и других заведениях, где нужно было быстро готовить или разогревать большие объемы пищи. Для обычной домашней кухни такая техника была слишком громоздкой.

Первые микроволновые печи. Фото: The Boston Globe

Когда появилась первая домашняя микроволновка

Первую бытовую модель представили в 1955 году. Это была Tappan RL-1 — микроволновка, предназначенная для установки на домашней кухне. В отличие от современных настольных моделей, ее встраивали в кухонную мебель.

Однако доступной для большинства покупателей новинка не стала. Устройство стоило 1295 долларов — огромную в то время сумму за бытовую технику.

Ситуация начала меняться благодаря усовершенствованию магнетронов и уменьшению размеров оборудования. В 1967 году появилась более компактная и практичная микроволновая печь, которая стоила уже 495 долларов. По данным Смитсоновского института, именно развитие компактных магнетронов помогло сделать такие устройства пригодными для массового домашнего использования.

Впоследствии цены продолжили снижаться, а микроволновки стали постепенно привычной частью кухонного оборудования.

Первая домашняя микроволновая печь Tappan RL-1. Фото: americanhistory.si.edu

Правда ли, что микроволновка делает еду радиоактивной

Когда микроволновые печи начали распространяться, у потребителей возникли вопросы безопасности новой технологии.

Особую обеспокоенность вызвало слово «излучение», которое многие связывали с радиоактивностью.

Однако принцип работы микроволновки совсем иной. Внутри устройства магнетрон генерирует электромагнитные волны, которые поглощаются продуктами и приводят к их нагреву. Как поясняет Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), микроволновое излучение не делает пищу радиоактивной.

В то же время специалисты отмечают, что пользоваться нужно только исправными устройствами, следуя инструкциям производителя. Особое внимание следует обращать на состояние дверцы и уплотнители.

Также следует помнить, что микроволновка не нагревает пищу изнутри наружу, как иногда утверждают. В жирных продуктах тепло постепенно передается от нагретых наружных слоев к внутренним.

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