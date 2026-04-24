Как сказать на украинском языке "овчинка выделки не стоит": прямые соответствия и народные поговорки

Как сказать на украинском «овчинка выделки не стоит»

Реклама

В повседневном общении мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда потраченные усилия, время или деньги совершенно не соответствуют полученному результату. В таких случаях нередко употребляют калькированное выражение «овчинка выделки не стоит». Однако украинский язык имеет богатый арсенал аутентичных соответствий, которые позволяют высказаться гораздо точнее и колоритнее.

Прямые соответствия и скорняжная лексика

Поскольку оригинальное выражение происходит из ремесла обработки кожи, логично использовать подобные по содержанию украинские фразы. Наиболее распространенным и правильным вариантом является «шкурка вичинки не варта». Здесь термин «вичинка» как раз и означает сложный процесс обработки кожи. Также существует зеркальный вариант — «вичинка не варта овчинки», который подчеркивает, что труд мастера стоит дороже, чем сам материал.

Универсальные фразеологизмы о бесполезном труде

Если ситуация не связана непосредственно с ремеслом, следует использовать более универсальные изречения, идеально передающие суть бесполезных надежд:

Реклама

«Гра не варта свічок» — классическое выражение, подходящее для любого дела, где потенциальный выигрыш не покрывает даже затрат на подготовку.

«Справа не варта заходу» (или лаконично «шкода й заходу» ) — так говорят, когда нецелесообразно даже начинать что-то делать из-за очевидной бесперспективности.

«Шкода праці» — простой и понятный вариант, акцентирующий внимание на напрасно затраченных усилиях.

Колоритные народные поговорки

Знатоки рекомендуют употреблять редкие, но очень точные народные афоризмы, которые придают речи особый стиль:

«За овечку приплатиш дев’ятку» — это выражение идеально иллюстрирует ситуацию, когда содержание или ремонт вещи стоит значительно дороже самой вещи.

«Більше збитків, ніж прибутку» — прямая характеристика экономической неудачи.

«Більше віку, ніж крику» — употребляется в случаях, когда вокруг дела было много шума, а результат оказался мизерным.

«Не варте й ламаного шеляга» — когда результат труда не имеет никакой ценности.

Выбор контекста: что и когда употреблять

Выбор правильного перевода зависит от ситуации, которую вы описываете. В деловой среде или официальном разговоре лучше использовать сдержанные варианты, такие как «справа не варта заходу» или «це не виправдовує витрат». В литературном творчестве или живой народной речи предпочтение следует отдать фразам «шкурка вичинки не варта» или ироническому «за овечку приплатиш дев’ятку».

Использование этих аутентичных конструкций поможет не только очистить язык от кальки, но и точнее передать отношение к ситуации, что делает вашу речь богатой и естественной.