Как сказать на украинском "примєрочная": эксперт объяснила

В украинском вещании до сих пор сохраняется большое количество калькированных слов, заимствованных из русского. Одно из таких слов, что крепко закрепилось в быту и публичном пространстве, это «примерочная».

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Вика Хмельницкая объяснила, как корректно заменить этот русский.

По ее словам, «примерочная» — это прямая калька из русского, равно как «гостинная» или «ванная».

Правильный украинский аналог — примерная.

Это слово лучше всего описывает место в магазинах, секонд-хендах или даже на почте, где покупатели примеряют или меняют одежду. Если же нужно более официальное выражение, можно употребить фразу «комната для примерки».

Напомним, в ежедневном общении многие украинцы до сих пор механически используют русское слово «пока» как универсальную форму прощания. Это слово, которое является калькой, на самом деле не имеет аутентичных корней в украинском языке, а его использование обедняет нашу речь.

Языковед Мария Словолюб объясняет, что употребление слова «извиняюсь» является ошибкой, поскольку оно противоречит логике строения слова, и постфикс «ся» указывает на возвратность действия, не соответствующего ситуации прощения.