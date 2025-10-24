- Дата публикации
Как сказать на украинском "примєрочная": эксперт объяснила
Можно ли называть место в магазине «примерочной»? Экспертша объяснила.
В украинском вещании до сих пор сохраняется большое количество калькированных слов, заимствованных из русского. Одно из таких слов, что крепко закрепилось в быту и публичном пространстве, это «примерочная».
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Вика Хмельницкая объяснила, как корректно заменить этот русский.
По ее словам, «примерочная» — это прямая калька из русского, равно как «гостинная» или «ванная».
Правильный украинский аналог — примерная.
Это слово лучше всего описывает место в магазинах, секонд-хендах или даже на почте, где покупатели примеряют или меняют одежду. Если же нужно более официальное выражение, можно употребить фразу «комната для примерки».
Напомним, в ежедневном общении многие украинцы до сих пор механически используют русское слово «пока» как универсальную форму прощания. Это слово, которое является калькой, на самом деле не имеет аутентичных корней в украинском языке, а его использование обедняет нашу речь.
Языковед Мария Словолюб объясняет, что употребление слова «извиняюсь» является ошибкой, поскольку оно противоречит логике строения слова, и постфикс «ся» указывает на возвратность действия, не соответствующего ситуации прощения.