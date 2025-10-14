ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
150
Время на прочтение
3 мин

Как собаки воспринимают окружающий мир и людей - исследование

Собаки видят мир через две колбочки цвета, не воспринимают зеленый и проявляют особый интерес к людям.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Собака

Собака / © Pixabay

Многие владельцы собакзамечали, что их питомцы во время прогулки обращают внимание на транспорт, растения и даже тротуар, но главный интерес — они или другие люди.

Об этом пишет издание Discover Magazine

Зрение собак: правда и мифы

Исследования показывают, что собаки не видят мир в черно-белом цвете, как часто считают. Они способны различать цвета, однако имеют только две колбочки для обработки цвета в глазу, тогда как у людей их три. Это означает, что собаки могут видеть желтый и синий, но почти не различают зеленый.

Ученая Мадлин Пелгрим из Brown Dog Lab при Брауновском университете объясняет:

«Собаки видят цвета, но их зрение не такое острое, как у людей. Это распространенный миф, что они видят только в черно-белом».

Хотя зрение собак не настолько острое, они активно пользуются им для ориентации в мире.

На что собаки обращают внимание

в 2025 году в журнале Cognitive Science было опубликовано исследование, которое показало, что собаки используют зрение, чтобы концентрироваться на том, что им важно.

В эксперименте 11 собак разных пород — среди них смешанные породы, Golden Retriever, Australian Labradoodle и Miniature American Shepherd — носили специальные очки с устройством для отслеживания взгляда. Во время прогулок устройство зафиксировало более 20 000 взглядов, из которых после отсеивания «нюхательных» моментов осталось 11 698 наблюдений.

Результаты показали: собаки смотрят на людей, растения, транспортные средства, а также на тротуар, куда они идут. Каждая собака по-разному реагировала на объекты: одна восхищалась школьным автобусом на кампусе, другая могла пройти мимо него, не обращая внимания.

Однако все собаки имели общий интерес — люди.

Как собаки видят нас

Исследование отличалось от предыдущих тем, что собаки не выполняли специального задания, а просто шли на прогулку. Это позволило ученым понять, что собаки выбирают, на что смотреть в повседневной жизни.

Собаки не только находили людей интересными, но и имели индивидуальные взгляды на разных людей: на расстоянии они концентрировались на незнакомых людях, будто пытаясь «разобраться», а время от времени отводили взгляд к владельцу или исследователю, который работал с ними.

Даже когда собаки смотрят на большие Хэллоуинские украшения, они пытаются оценить объект: опасен ли он или просто интересен. Или, возможно, как и люди, они думают: «Зачем кто-то поставил девятифутовую декорацию?»

Собаки видят мир по-своему

  • Они различают желтый и синий цвета, но почти не видят зеленый.

  • Их зрение не такое острое, как у людей, но достаточно эффективное для ориентации.

  • Наибольший интерес собак вызывают люди, на которых они фокусируются больше, чем на любых других объектах.

  • Каждая собака имеет свои индивидуальные предпочтения, что вызывает внимание, от «увлечения» автобусом до полного игнорирования той же ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что автор TikTok страницы ingrid.pups поделилась своим профессиональным списком лучших породсобак для начинающих.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie