Как собаки воспринимают окружающий мир и людей - исследование

Собака

Многие владельцы собакзамечали, что их питомцы во время прогулки обращают внимание на транспорт, растения и даже тротуар, но главный интерес — они или другие люди.

Об этом пишет издание Discover Magazine

Зрение собак: правда и мифы

Исследования показывают, что собаки не видят мир в черно-белом цвете, как часто считают. Они способны различать цвета, однако имеют только две колбочки для обработки цвета в глазу, тогда как у людей их три. Это означает, что собаки могут видеть желтый и синий, но почти не различают зеленый.

Ученая Мадлин Пелгрим из Brown Dog Lab при Брауновском университете объясняет:

«Собаки видят цвета, но их зрение не такое острое, как у людей. Это распространенный миф, что они видят только в черно-белом».

Хотя зрение собак не настолько острое, они активно пользуются им для ориентации в мире.

На что собаки обращают внимание

в 2025 году в журнале Cognitive Science было опубликовано исследование, которое показало, что собаки используют зрение, чтобы концентрироваться на том, что им важно.

В эксперименте 11 собак разных пород — среди них смешанные породы, Golden Retriever, Australian Labradoodle и Miniature American Shepherd — носили специальные очки с устройством для отслеживания взгляда. Во время прогулок устройство зафиксировало более 20 000 взглядов, из которых после отсеивания «нюхательных» моментов осталось 11 698 наблюдений.

Результаты показали: собаки смотрят на людей, растения, транспортные средства, а также на тротуар, куда они идут. Каждая собака по-разному реагировала на объекты: одна восхищалась школьным автобусом на кампусе, другая могла пройти мимо него, не обращая внимания.

Однако все собаки имели общий интерес — люди.

Как собаки видят нас

Исследование отличалось от предыдущих тем, что собаки не выполняли специального задания, а просто шли на прогулку. Это позволило ученым понять, что собаки выбирают, на что смотреть в повседневной жизни.

Собаки не только находили людей интересными, но и имели индивидуальные взгляды на разных людей: на расстоянии они концентрировались на незнакомых людях, будто пытаясь «разобраться», а время от времени отводили взгляд к владельцу или исследователю, который работал с ними.

Даже когда собаки смотрят на большие Хэллоуинские украшения, они пытаются оценить объект: опасен ли он или просто интересен. Или, возможно, как и люди, они думают: «Зачем кто-то поставил девятифутовую декорацию?»

Собаки видят мир по-своему

Они различают желтый и синий цвета, но почти не видят зеленый.

Их зрение не такое острое, как у людей, но достаточно эффективное для ориентации.

Наибольший интерес собак вызывают люди, на которых они фокусируются больше, чем на любых других объектах.

Каждая собака имеет свои индивидуальные предпочтения, что вызывает внимание, от «увлечения» автобусом до полного игнорирования той же ситуации.

