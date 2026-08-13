Как собрать чемодан в отпуск без утюга: стилистка назвала лучшую ткань

Одежда / © Credits

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Собрать чемодан в отпуск так, чтобы одежда после дороги не превратилась в сплошные складки, вполне реально. Один из секретов — правильно выбирать ткани, не требующие утюжка.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как отмечает журналистка Софи Гайнс, следует обратить внимание на сиерсакер (seersucker) — легкую ткань с характерной рельефной, слегка морщинистой поверхностью.

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Почему сиерсакер удобен в путешествии

Главное преимущество ткани в том, что ее природная фактура скрывает складки. Поэтому даже после нескольких часов в чемодане вещи из сиерсакера могут выглядеть аккуратно без утюга.

Из такой ткани шьют летние платья, рубашки, брюки и другую легкую одежду. Она придает образу непринужденности и хорошо подходит для жаркой погоды.

Фактически, по приезде достаточно достать вещь из чемодана, стряхнуть его и надеть.

Так что если во время отпуска не хочется тратить время на поиски утюга, стоит добавить в гардероб несколько вещей из тканей, которые не боятся складок или даже предусматривают их как часть дизайна.

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Как мы писали, в жару важен не только цвет одежды, но и ткань и фасон. Свободные вещи лучше пропускают воздух, а лен и хлопок помогают телу охлаждаться. Белая одежда отражает солнечный свет, но тонкая светлая ткань может пропускать больше ультрафиолета. Поэтому для жары следует выбирать легкие, просторные вещи и защиту от солнца.

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