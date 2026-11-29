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Как согреть квартиру без отопления: три уловки, которые используют в отелях
Как удержать тепло в доме зимой без дополнительного обогрева? Эксперты рассказали о гостиничных ухищрениях со шторами, одеялами, батареями и теплоизоляционной фольгой.
В холодное время года даже несколько простых бытовых смен могут помочь дольше сохранять тепло в доме. Особенно актуальны эти советы становятся для украинцев зимой, когда из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру возможны перебои с электроэнергией и теплоснабжением.
Как сохранить тепло, делится советами венгерское издание Blikk.
Закрывайте шторы еще до заката
Окна — одно из основных мест потери тепла в доме. Даже качественные стеклопакеты не всегда обеспечивают достаточную теплоизоляцию, особенно если окна стары или имеют неплотности.
Поэтому специалисты советуют закрывать шторы еще до заката. Это создает дополнительный барьер между холодным стеклом и помещением, помогая дольше удерживать тепло вечером и ночью.
Лучше всего работают плотные шторы с теплоизоляционными свойствами. В то же время, важно, чтобы они не закрывали радиаторы, ведь это может препятствовать распространению теплого воздуха по комнате.
Используйте несколько слоев одеял
В отелях нередко используют многослойное постельное белье. Между одеялами и другими текстильными изделиями образуются воздушные прослои, помогающие удерживать тепло.
Этот принцип применим и дома. Например, под основное одеяло можно положить легкий флисовый или термоплед, а сверху добавить еще одно одеяло из шерсти или флиса.
Также полезным может быть фланелевое постельное белье. Она более приятна на ощупь и создает ощущение тепла по сравнению с обычной хлопчатобумажной тканью.
Отдельное внимание следует уделить полу. Ковер у кровати поможет избежать контакта ног с холодной поверхностью после пробуждения.
Не заставляйте батареи мебелью
Еще один немаловажный момент — правильное расположение мебели.
Если перед батареей стоит большой диван, кровать или кресло, это может помешать циркуляции теплого воздуха. Поэтому комната будет прогреваться неравномерно.
Поэтому желательно освободить пространство вокруг радиаторов и не прижимать к ним большие предметы мебели. Так тепло сможет лучше распространяться помещением.
Зачем устанавливать фольгу по батарее
Есть еще один способ уменьшить потери тепла — специальная теплоотражающая фольга, которую устанавливают за батреями, расположенными у наружной стены.
Металлизированная поверхность такого материала отражает часть теплового излучения обратно в комнату. Благодаря этому стена нагревается меньше, а часть тепла остается внутри помещения.
Это относительно дешевый метод повысить эффективность отопления, в особенности в домах с недостаточной теплоизоляцией.
В то же время следует помнить, что эти уловки не заменят отопление во время сильных морозов. Однако они помогут уменьшить потери тепла и сделать пребывание в доме более комфортным.
Напомним, что в Киеве готовятся к длительному отсутствию электроснабжения, воды и отопления.