Как удержать тепло в доме зимой / © Associated Press

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В холодное время года даже несколько простых бытовых смен могут помочь дольше сохранять тепло в доме. Особенно актуальны эти советы становятся для украинцев зимой, когда из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру возможны перебои с электроэнергией и теплоснабжением.

Как сохранить тепло, делится советами венгерское издание Blikk.

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Закрывайте шторы еще до заката

Окна — одно из основных мест потери тепла в доме. Даже качественные стеклопакеты не всегда обеспечивают достаточную теплоизоляцию, особенно если окна стары или имеют неплотности.

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Поэтому специалисты советуют закрывать шторы еще до заката. Это создает дополнительный барьер между холодным стеклом и помещением, помогая дольше удерживать тепло вечером и ночью.

Лучше всего работают плотные шторы с теплоизоляционными свойствами. В то же время, важно, чтобы они не закрывали радиаторы, ведь это может препятствовать распространению теплого воздуха по комнате.

Используйте несколько слоев одеял

В отелях нередко используют многослойное постельное белье. Между одеялами и другими текстильными изделиями образуются воздушные прослои, помогающие удерживать тепло.

Этот принцип применим и дома. Например, под основное одеяло можно положить легкий флисовый или термоплед, а сверху добавить еще одно одеяло из шерсти или флиса.

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Также полезным может быть фланелевое постельное белье. Она более приятна на ощупь и создает ощущение тепла по сравнению с обычной хлопчатобумажной тканью.

Отдельное внимание следует уделить полу. Ковер у кровати поможет избежать контакта ног с холодной поверхностью после пробуждения.

Не заставляйте батареи мебелью

Еще один немаловажный момент — правильное расположение мебели.

Если перед батареей стоит большой диван, кровать или кресло, это может помешать циркуляции теплого воздуха. Поэтому комната будет прогреваться неравномерно.

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Поэтому желательно освободить пространство вокруг радиаторов и не прижимать к ним большие предметы мебели. Так тепло сможет лучше распространяться помещением.

Зачем устанавливать фольгу по батарее

Есть еще один способ уменьшить потери тепла — специальная теплоотражающая фольга, которую устанавливают за батреями, расположенными у наружной стены.

Металлизированная поверхность такого материала отражает часть теплового излучения обратно в комнату. Благодаря этому стена нагревается меньше, а часть тепла остается внутри помещения.

Это относительно дешевый метод повысить эффективность отопления, в особенности в домах с недостаточной теплоизоляцией.

В то же время следует помнить, что эти уловки не заменят отопление во время сильных морозов. Однако они помогут уменьшить потери тепла и сделать пребывание в доме более комфортным.

Напомним, что в Киеве готовятся к длительному отсутствию электроснабжения, воды и отопления.

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