Как согреться без отопления: изобретатель из Кривого Рога создал термокапсулу, где можно согреться без электричества

Термокапсула в квартире// фото: Общественное Днепр

Десятки лет изобретатель Юрий Колесник из Кривого Рога посвятил изучению автономности и выживанию в экстремальных условиях. Юрий не только запатентовал собственную систему термоизоляции, но и создал уникальную термокапсулу — конструкцию типа «дом в доме», позволяющую согреться исключительно благодаря теплу человеческого тела. По словам мастера, подобную постройку может смастерить каждый украинец из подручных средств.

Принципы работы и конструкция термокапсулы

Свою термокапсулу Юрий установил на первом этаже собственного дома еще пять лет назад. Он использует ее как основное место для сна зимой, ведь там тепло даже при полном отсутствии отопления и минусовой температуры на улице.

Главный секрет изобретения состоит в создании нескольких защитных стенок с воздушными прослоями между ними. Чем больше таких камер, тем надежнее они сдерживают холод. Для строительства можно использовать что угодно: старые доски, картон, плотную ткань или полиэтиленовую пленку.

За основу можно взять обычные предметы интерьера, например стол или шкаф. Например, можно вклеить заднюю поверхность из картона или накрыть конструкцию толстой дерюгой.

Система настолько эффективна, что только тепла человеческого тела достаточно, чтобы через 30 минут температура внутри поднялась с десяти до двадцати градусов. Юрий отмечает, что это соответствует стандарту энергосбережения «зероу это». Изобретатель напоминает, что подобным образом люди согревались веками — например, в неотапливаемых замках использовали балдахины над кроватями, чтобы удерживать теплый воздух у тела.

Температура в капсуле// фото: Общественное Днепр

Второй этаж: капитальная система утепления и энергетический узел

Второй этаж здания Юрий использует как экспериментальную площадку для внедрения более сложных технических решений, которые он официально запатентовал более 10 лет назад. В отличие от мобильной капсулы первого этажа, здесь реализован комплексный подход к термоизоляции самой конструкции дома. Стены помещений утеплены по принципу многокамерности, что напоминает устройство современных стеклопакетов. Система воздушных камер внутри стен работает как мощный изолятор, что позволяет существенно снизить потери тепла и экономить энергоносители.

Кроме того, на этом этаже установлен самодельный «умный» теплый пол, который обладает свойством нагреваться в считанные минуты и реагировать на присутствие человека. Именно здесь также сосредоточен центр энергетической независимости дома. Электричество генерируется с помощью солнечных панелей, закрепленных прямо в окнах, и небольшой ветряной мельницы рядом с домом. В критических ситуациях изобретатель использует собственноручный велогенератор, где с помощью физических усилий можно выработать достаточно энергии для освещения и зарядки необходимых устройств.

Велогенератор// фото: Общественное Днепр

Практические советы по созданию автономного тепла

Юрий Колесник отмечает, что такие методы защиты доступны для каждого украинца. Основу для теплой капсулы можно создать из обычного шкафа, письменного стола или большой коробки, используя воздух в качестве главного теплоизоляционного материала. Для достижения наилучшего результата изобретатель рекомендует устанавливать такие конструкции у внутренних межкомнатных стен, поскольку они всегда остаются теплее внешних фасадов дома.

Важно помнить о необходимости регулярного проветривания капсулы, чтобы обеспечить приток свежего воздуха во время пребывания внутри. Пример криворожского мастера наглядно доказывает, что сочетание смекалки и простых материалов позволяет создать надежную защиту от холодов и обеспечить свою автономность даже в самые сложные периоды.