Как сохранить деньги во время отдыха за границей: шесть советов, которые следует знать каждому

Путешествие

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Рассеянность во время отдыха может стоить туристам значительно дороже, чем действия карманников. Британский эксперт по личным финансам Эндрю Хаггер рассказал, какие ошибки следует избегать, чтобы не потерять деньги и не переплачивать во время путешествия.

Об этом пишет The Independent.

По словам эксперта, в отпуске люди становятся менее внимательными, ведь сосредоточены на отдыхе, новых впечатлениях и развлечениях.

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«Когда ты за границей, ты более уязвим, потому что не так внимателен, как обычно. Но нельзя просто расслабляться — надо оставаться бдительным», — объяснил Хаггер.

Именно поэтому он рекомендует соблюдать несколько простых правил финансовой безопасности.

Эксперт рекомендует пользоваться гостиничным сейфом, даже если он платный. В нем лучше оставить запасные банковские карты, часть наличных денег и записанные номера телефонов банка на случай блокировки карты.

Чтобы минимизировать возможные потери, следует заранее рассчитать дневной бюджет на питание, транспорт, экскурсии и другие расходы. Если наличные украдут или они потеряются, вы потеряете лишь небольшую часть бюджета.

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При оплате картой в магазинах или ресторанах эксперт советует выбирать расчет в местной валюте.

Конвертация сразу в евро или другую валюту часто происходит по невыгодному курсу, из-за чего туристы переплачивают. Также перед поездкой следует проверить комиссии своего банка за международные операции.

Если речь идет о больших расходах — бронировании жилья, авиабилеты или дорогих покупках, Хаггер советует пользоваться кредитной картой.

Во многих странах это обеспечивает дополнительную защиту потребителя и может помочь вернуть средства в случае мошенничества или невыполнения продавцом своих обязательств. В то же время, конкретные правила такой защиты зависят от законодательства страны и условий банка.

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Специалист советует пользоваться компактным кошельком с минимальным количеством карточек и носить его во внутреннем кармане одежды. Для отдыха у моря или бассейна он рекомендует приобрести водонепроницаемый чехол для документов и денег.

Перед снятием наличных денег необходимо проверять, взимается ли комиссия. Лучше всего пользоваться банкоматами, принадлежащими банкам, а не отдельными терминалами в туристических местах.

Эксперт также отмечает, что частые небольшие снятия наличных денег могут обойтись дорого из-за комиссии банка, поэтому стоит заранее планировать свои расходы.

Напомним, чтобы защитить квартиру во время отпуска стоит использовать надежные замки, не оставлять ключи в очевидных местах, не публиковать фото из поездки в реальном времени, создать эффект присутствия с помощью таймеров для света, попросить соседей забирать почту и установить сигнализацию. Рекомендуется также защитить окна и перекрыть коммуникации.

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