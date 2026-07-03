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Как сохранить деньги во время отдыха за границей: шесть советов, которые следует знать каждому
Финансовый эксперт объяснил, как правильно пользоваться картами, наличными деньгами и банкоматами, чтобы не переплачивать.
Рассеянность во время отдыха может стоить туристам значительно дороже, чем действия карманников. Британский эксперт по личным финансам Эндрю Хаггер рассказал, какие ошибки следует избегать, чтобы не потерять деньги и не переплачивать во время путешествия.
Об этом пишет The Independent.
По словам эксперта, в отпуске люди становятся менее внимательными, ведь сосредоточены на отдыхе, новых впечатлениях и развлечениях.
«Когда ты за границей, ты более уязвим, потому что не так внимателен, как обычно. Но нельзя просто расслабляться — надо оставаться бдительным», — объяснил Хаггер.
Именно поэтому он рекомендует соблюдать несколько простых правил финансовой безопасности.
Эксперт рекомендует пользоваться гостиничным сейфом, даже если он платный. В нем лучше оставить запасные банковские карты, часть наличных денег и записанные номера телефонов банка на случай блокировки карты.
Чтобы минимизировать возможные потери, следует заранее рассчитать дневной бюджет на питание, транспорт, экскурсии и другие расходы. Если наличные украдут или они потеряются, вы потеряете лишь небольшую часть бюджета.
При оплате картой в магазинах или ресторанах эксперт советует выбирать расчет в местной валюте.
Конвертация сразу в евро или другую валюту часто происходит по невыгодному курсу, из-за чего туристы переплачивают. Также перед поездкой следует проверить комиссии своего банка за международные операции.
Если речь идет о больших расходах — бронировании жилья, авиабилеты или дорогих покупках, Хаггер советует пользоваться кредитной картой.
Во многих странах это обеспечивает дополнительную защиту потребителя и может помочь вернуть средства в случае мошенничества или невыполнения продавцом своих обязательств. В то же время, конкретные правила такой защиты зависят от законодательства страны и условий банка.
Специалист советует пользоваться компактным кошельком с минимальным количеством карточек и носить его во внутреннем кармане одежды. Для отдыха у моря или бассейна он рекомендует приобрести водонепроницаемый чехол для документов и денег.
Перед снятием наличных денег необходимо проверять, взимается ли комиссия. Лучше всего пользоваться банкоматами, принадлежащими банкам, а не отдельными терминалами в туристических местах.
Эксперт также отмечает, что частые небольшие снятия наличных денег могут обойтись дорого из-за комиссии банка, поэтому стоит заранее планировать свои расходы.
Напомним, чтобы защитить квартиру во время отпуска стоит использовать надежные замки, не оставлять ключи в очевидных местах, не публиковать фото из поездки в реальном времени, создать эффект присутствия с помощью таймеров для света, попросить соседей забирать почту и установить сигнализацию. Рекомендуется также защитить окна и перекрыть коммуникации.