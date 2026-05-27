Как спят пингвины: исследователи раскрыли необычный секрет пернатых (видео)

Пингвины

Реклама

Пингвины могут спать в самых неожиданных позах — стоя, лежа и даже просто на воде. А их малыши иногда засыпают так странно, что биологи начинают волноваться, все ли с ними в порядке.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Поза во время отдыха зависит от вида пингвина, условий его жизни и периода размножения. В частности, императорские пингвины, которые живут среди льда, чаще спят стоя. Так они меньше контактируют с холодной поверхностью.

Реклама

Также исследователи обратили внимание на феномен так называемого микросна. Международная группа ученых установила, что пингвины могут засыпать всего на несколько секунд, но делают это тысячи раз в течение суток. В результате общая продолжительность такого сна достигает 10-11 часов.

Речь идет именно о глубоком сне, а не обычной дремоте. Это удалось подтвердить с помощью специальных приборов во время исследований в колонии антарктических пингвинов в период размножения.

Ученые предполагают, что микросон помогает птицам, которые охраняют яйца или птенцов, оставаться настороже и одновременно восстанавливать силы. В то же время пока неизвестно, пользуются ли пингвины таким способом отдыха только во время высиживания потомства, или же на протяжении всей жизни.

В целом, по оценкам исследователей, пингвины спят от 8 до 10 часов в сутки, разбивая сон на несколько периодов.

Реклама

Як сплять пінгвіни? / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Напомним, ранее стало известно, что пингвины начали размножаться раньше, чтобы птенцы успевали избегать жары.

Новости партнеров