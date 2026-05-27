Как спят пингвины: исследователи раскрыли необычный секрет пернатых (видео)
Пингвины могут спать стоя, лежа и даже на воде. Также эти птицы используют феномен микросна, который помогает им отдыхать и оставаться бдительными.
Пингвины могут спать в самых неожиданных позах — стоя, лежа и даже просто на воде. А их малыши иногда засыпают так странно, что биологи начинают волноваться, все ли с ними в порядке.
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Поза во время отдыха зависит от вида пингвина, условий его жизни и периода размножения. В частности, императорские пингвины, которые живут среди льда, чаще спят стоя. Так они меньше контактируют с холодной поверхностью.
Также исследователи обратили внимание на феномен так называемого микросна. Международная группа ученых установила, что пингвины могут засыпать всего на несколько секунд, но делают это тысячи раз в течение суток. В результате общая продолжительность такого сна достигает 10-11 часов.
Речь идет именно о глубоком сне, а не обычной дремоте. Это удалось подтвердить с помощью специальных приборов во время исследований в колонии антарктических пингвинов в период размножения.
Ученые предполагают, что микросон помогает птицам, которые охраняют яйца или птенцов, оставаться настороже и одновременно восстанавливать силы. В то же время пока неизвестно, пользуются ли пингвины таким способом отдыха только во время высиживания потомства, или же на протяжении всей жизни.
В целом, по оценкам исследователей, пингвины спят от 8 до 10 часов в сутки, разбивая сон на несколько периодов.
Напомним, ранее стало известно, что пингвины начали размножаться раньше, чтобы птенцы успевали избегать жары.