Как спят жирафы: удивительные факты о сне самых высоких животных планеты

Как спят жирафы

Жирафы — уникальные создания не только из-за своего высокого роста, но и из-за очень необычных привычек. Одной из самых больших тайн этих животных долгое время оставался их сон. Из-за значительных размеров и постоянной опасности в дикой природе жирафы вынуждены спать совсем не так, как другие млекопитающие.

Способ и вне сна жирафа зависят от того, сколь глубоко он засыпает. Животные спят в двух совершенно разных положениях.

Стоя (дремота) — это самый распространенный способ отдыха. Жираф просто стоит с закрытыми глазами, а его длинная шея остается приподнятой. Иногда они могут находиться в состоянии полусна, даже слегка покачиваясь. Такой сон длится всего 5–10 минут. Его главное преимущество — возможность мгновенно начать бежать в случае появления льва или гиены.

Лежа (глубокий сон). Когда жираф чувствует себя в полной безопасности, он ложится на землю. Вне «калачик» — это единственная поза, в которой жираф может войти в фазу гибернации (REM-фазу). Животное садится, подгибает под себя ноги, а свою длинную шею выгибает назад и кладет голову на собственную заднюю часть тела или на бедро. В такой позе жираф становится похожим на большого лебедя. В этот момент мышцы шеи полностью расслабляются, поэтому держать ее вертикально животное просто не способно. Такой глубокий сон длится очень коротко — обычно от 1 до 20 минут подряд.

Жираф спит лежа

Интересно, что до второй половины XX века ученые вообще считали, что жирафы не спят никогда. Лишь длительные наблюдения в зоопарках и ночные камеры помогли зафиксировать их короткие минуты ночного отдыха.

Почему жирафам тяжело и опасно ложиться

Для жирафа процесс подъема с земли — это трудная и длительная процедура. Из-за длинных ног и большого веса животное тратит на подъем несколько секунд. В дикой саванне эти секунды могут стоить ей жизни, ведь хищники атакуют молниеносно.

Кроме того, особенная анатомия жирафа создает проблемы с давлением. Когда гигант резко опускает или приподнимает голову, его сердечно-сосудистая система испытывает колоссальные нагрузки. В шее жирафа есть специальные мощные клапаны, которые регулируют ток крови и защищают мозг от инсульта во время таких движений. Именно поэтому взрослые особи пытаются ложиться на землю только в крайних случаях.

Из-за большой опасности в дикой саванне взрослые жирафы почти всегда дремлют стоя с закрытыми глазами и лишь изредка позволяют себе лечь на землю. Маленькие жирафенята спят гораздо больше взрослых. Они могут лежать на земле часами, пока взрослые члены стада стоят на страже рядом

Как тяжело жираф поднимается на ноги

Для взрослого жирафа процесс подъема с земли — это тяжелая, длительная и неловкая процедура. Из-за длинных конечностей и огромного веса он не может просто вскочить, как котик или собака. Этот процесс похож на сложную механическую работу и происходит по четким шагам.

Когда жираф лежит на земле и ему нужно встать, он сначала делает резкое и сильное движение шеей и головой вперед. Поскольку шея у него очень длинная и тяжелая, этот рывок работает как маятник или противовес. Он создает необходимый импульс, инерцию и помогает животному сдвинуть свое массивное тело с места.

Далее жираф опирается на суставы передних ног (фактически становится на колени). В этот же момент он напрягает задние ноги и выпрямляет их, из-за чего его задняя часть поднимается высоко вверх.

На финальном этапе жираф переносит весь вес своего тела назад, на выпрямленные задние конечности. Это освобождает от большой нагрузки переднюю часть, и он наконец-то может резко выпрямить свои длинные передние ноги. Животное полностью поднимается и занимает свое обычное вертикальное положение.

Весь этот процесс занимает несколько секунд, но для жирафа он очень энергозатратен. В дикой природе эти секунды могут стоить жизни, ведь хищники атакуют молниеносно. Именно из-за такой сложности и уязвимости взрослые животные пытаются лишний раз не ложиться на землю.

Сколько времени нужно жирафу для сна

Жирафы официально признаны млекопитающими, которые спят меньше всего в мире. В дикой природе взрослому гигану хватает всего от 30 минут до 2 часов сна в сутки. При этом они почти никогда не спят в это время непрерывно. Их сон разбит на короткие периоды дремы, которые длятся от 5 до 10 минут. Такой отрывочный отдых позволяет животным постоянно контролировать ситуацию вокруг и не становиться легкой добычей для хищников.

