Как стать самым привлекательным человеком в компании: эксперты назвали 5 простых приемов

Девушка / © pexels.com

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Привлекательность – это не только внешность. На то, как человек нравится окружающим, существенно влияют его поведение, язык тела, умение слушать и способность создавать комфортабельную атмосферу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперты назвали 5 простых трюков:

Улыбайтесь и поддерживайте зрительный контакт

Откровенная улыбка и комфортный зрительный контакт помогают продемонстрировать открытость и уверенность.

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Специалисты советуют не избегать взгляда собеседника, но и не превращать его в чрезмерное пяление. Теплый взгляд в сочетании с улыбкой может сделать общение гораздо более приятным.

Не суетитесь

Постоянная поправка одежды, волос или вещей в сумке может выдавать нервозность.

Зато спокойная поза, расслабленные плечи и ровная осанка создают впечатление уверенности. По словам экспертов, иногда самое спокойное поведение говорит о человеке больше, чем слова.

Делайте неожиданные комплименты

Специалисты советуют хвалить человека не за то, что он и так слышит каждый день.

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Например, привлекательному человеку можно сделать комплимент по поводу чувства юмора, интеллекта или умения интересно мыслить. А человеку, которого все привыкли воспринимать как очень умное, — обратить внимание на его стиль или внешность.

Такой комплимент может запомниться значительно лучше стандартного «ты хороша» или «ты умный».

Слушайте, а не пытайтесь поразить

Один из главных советов экспертов — проявлять искренний интерес к собеседнику.

Задавайте вопросы, внимательно слушайте ответы и возвращайтесь к деталям, о которых человек рассказывал раньше. Это помогает собеседнику почувствовать, что им действительно интересуются.

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Как отмечают специалисты, желание постоянно демонстрировать свои достижения может работать против вас. Зато искреннее любопытство скорее создает ощущение близости.

Не пытайтесь понравиться всем

Парадоксально, но чрезмерное желание понравиться может сделать человека менее привлекательным.

Эксперты советуют не играть роли и не пытаться искусственно демонстрировать свою совместимость с каждым собеседником. Важнее оставаться собой, быть открытым для других и не бояться пауз или различий во взглядах.

Раньше говорилось о том, что ссоры не обязательно вредят отношениям — наоборот, после конфликта сексуальное влечение иногда может усиливаться из-за сильного эмоционального напряжения. Секс после примирения способен восстановить близость, однако он не должен заменять откровенный разговор. Если постоянно умалчивать о проблемах и «тушить» их сексом, конфликты могут накапливаться. Лучше сначала проговорить ситуацию, услышать друг друга, а уже потом возвращаться к интимной близости.

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