Как стирать джинсы, чтобы они не потеряли цвет: блоггер дала совет

Ошибки при стирке денима приводят к тому, что ткань быстро теряет цвет. Как сохранить цвет джинсов во время стирки?

Нередко уже после первой стирки джинсы теряют свой цвет, становятся блеклыми. Особенно это касается денима, отличающегося темными или яркими оттенками. У экспертов есть свои лайфхаки, которые помогут избежать выцветания ткани и продлят срок службы любимых джинсов.

Как отмечает блоггер Джейн Герман в своем блоге "Jane on Jeans", частота стирки джинсов зависит от того, насколько сильно они загрязнены. Светлые приходится стирать чаще, а вот темные можно забрасывать в машинку реже. В любом случае лучше выбирать деликатный режим.

Самым плохим вариантом для денима является замачивание или стирка джинсов в горячей воде, ведь от этого они теряют цвет очень быстро. Не следует использовать и агрессивные моющие средства.

Блогерша уверена, что лучше стирать джинсы в холодной воде с мягким моющим средством. А еще она советует почаще сушить вещи из денима на открытом воздухе, а не в квартире. Тогда ткань будет в лучшем состоянии.

А вот эксперты в Daily Mail отмечают, что джинсы можно стирать только в стиральной машине. Тогда вымывания цвета можно избежать. А чтобы защитить наружные волокна, лучше джинсы перед стиркой вывернуть на изнанку.

Некоторые эксперты утверждают, что есть люди, которые вообще не стирают свои джинсы. Чтобы освежить их, опрыскивают уксусом, кладут в морозильную камеру или просто вывешивают на солнце. Все эти способы помогают убить бактерии и не дают джинсам лишиться цвета.

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