Как танк: дикий кабан сбил трех человек и устроил хаос в городе — видео

В городе Батман, Турция, дикий кабан травмировал трех человек, выбежав из леса прямо в городской центр и повлек за собой настоящий хаос на улицах.

Об этом пишет Need To Know.

На обнародованных кадрах видно, как большое животное на огромной скорости несется по дороге, не реагируя на людей и транспорт.

Наиболее серьезный эпизод произошел на пешеходном переходе: мужчина, именно пересекавший дорогу, был буквально сбит с ног ударом кабана. От удара его подбросило в воздух, после чего он упал лицом на асфальт, а животное продолжило бег без остановки.

По сообщениям местных СМИ, кабан, вероятно, случайно зашел в город и начал хаотично двигаться по улицам, атакуя людей и вызывая панику среди жителей.

Трое пострадавших госпитализированы после оказания первой помощи. Их состояние пока чтл\о не уточняется. После инцидента животное исчезло с городских улиц.

Видео события быстро распространилось в Сети и вызвало волну реакций.

Один из очевидцев написал: «Даже на пешеходном переходе нет покоя».

Другой добавил: «Если бы у него был номерной знак, мы бы наложили штраф».

Еще один пользователь отметил: «Черт возьми, можно было бы подумать, что это танк».

