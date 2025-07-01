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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Как Тіk-Tok влияет на психическое здоровье: ученые поразили исследованием

Психиатры призывают создавать достоверный образовательный контент в TikTok во избежание вреда из-за фейков.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Телефон

Телефон / © Credits

Недостоверный медицинский контент в соцсетях оказывает негативное влияние на психическое здоровье студенческой молодежи. Как показало новое исследование Сиракьюского университета (США), фейки в TikTok по поводу расстройства дефицита внимания с гиперактивностью (РДУГ) искажают восприятие симптомов, что приводит к самодиагностике без оснований.

Об этом пишет Medical Xpress.

Возглавлявшая исследование Психиатриня Эшли Широс отметила: из 500 участников эксперимента значительная часть поверила в диагноз после просмотра недостоверных роликов. Большинство из них не имели профессиональной медицинской оценки, но считали себя носителями РДУГ из-за упоминания вымышленных или неточно трактованных симптомов, в частности, так называемого «паралича РДУГ».

Этот термин, популярный у TikTok, не официально признан, хотя и касается исполнительных дисфункций. Такие утверждения снижают критическое мышление молодежи и потенциально вредят тем, кто действительно имеет диагноз, из-за вероятности некорректного лечения.

Широс отметила важность медиаграмотности и предлагает привлекать специалистов к созданию качественного образовательного контента, который будет противостоять потоку дезинформации.

Напомним, TikTok фактически контролируется правительством КНР через госсотрудничество со спецслужбами. В этом контексте Китай является союзником России, поэтому у московской пропаганды есть свободное пространство.

Китайская платформа жестко блокирует любой антикитайский контент.

В то же время, по словам Корсуна, россияне используют TikTok и Telegram как эффективные каналы для поддерживаемых Китаем информационных кампаний.

Платформа позволяет РФ создавать каналы, покупать рекламу и распространять пропаганду благодаря стратегическому союзу между Москвой и Пекином.

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