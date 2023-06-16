"Как Тузик грелку": "вторая армия мира" продемонстрировала мощь на экономическом форуме в Петербурге (видео)

На Петербургском международном экономическом форуме, который в России считают альтернативой Давосу, перед публикой выступили российские десантники, которые своеобразно продемонстрировали мощь "второй армии мира". Они развлекали публику цирковыми номерами.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Фонтанка".

Бородатый качок в тельняшке и голубом берете надувал ртом грелку, пока она не лопнула, гнул арматуру о свою голову и завязывал ее в узел, а также разрывал пальцами теннисный мячик.

Последний номер давался особенно тяжело. Коллега вынужден был обратиться к публике с просьбой подбодрить "десантника" аплодисментами. "Юра, давай", — призвал он странного атлета. А когда ему все же удалось удивить зрителей разорванным мячиком, восхищенно воскликнул: "Как Тузик грелку".

Еще одним развлечением для посетителей форума стало выступление артистов из Объединенных Арабских Эмиратов. Они пели свою песню и исполняли танец, крутя в руках над головой карабины.

"Вторая армия мира" странным образом демонстрировала "мощь" на экономическом форуме в Петербурге

В этом году Петербургский международный экономический форум проигнорировали почти все чиновники, эксперты и бизнесмены западных стран, реагируя на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Не приехали даже лояльные режиму Путина президент Бразилии Лула да Силва и лидер Сербской Республики Милорад Додик.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался посещать ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге. Причины отказа Токаева от участия в мероприятии не комментируют.

Читайте также :