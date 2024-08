Как ты держишь руки на руле, расскажет все о твоем характере: интересный тест для водителей и автолюбителей

Американский журналист, блоггер Том Вандербильт, в своем бестселлере "Traffic: Why We Drive The Way We Do", ("Трафик: Почему мы водим, потому что водим и что это говорит о нас") настаивает на том, что положение рук водителя на руле раскрывает его характер не хуже, чем стиль его вождения. В своей книге он описал десять основных вариантов, каким образом водитель может держать руки на руле и с помощью психологов рассказал, чего можно ожидать от каждого из них.

Минималист

Левая рука на рулевом колесе, а правая отдыхает и ждет своего применения на ноге или, в случае с механической коробкой, на ручке, пожалуй, является самым популярным положением водителей.

По природе это минималисты, они не окружают себя ненужными вещами и людьми, а в друзья выбирают самых прямых и искренних людей. Если это ваш вариант, вы предпочитаете иметь нескольких близких друзей и не размениваетесь на отношения, в которых не видите будущего.

Миротворец

Такое положение рук практичным не назовешь – оно утомляет мышцы и ограничивает возможности управления машиной. Но так привыкли держать руки на руле люди, не любящие споров и конфликтов. Для таких людей главное душевное равновесие. Вы не повышаете голос в разговорах, не терпите ссор и направляете всю вашу энергию на устранение конфликтов между близкими.

Перфекционист

Практически идеальное положение рук на руле говорит о том, что вы перфекционист. Вы любите, когда все идет по плану, обращаете много внимания на детали. Вы считаете, что если что-то делать, то делать идеально. Вы всегда чистоплотны и выглядите хорошо.

Паникер

Если вы узнали себя скорее всего, вы часто боретесь со своими страхами. Вы можете несколько раз вернуться домой, чтобы проверить, заперта ли все дверь и выключен ли утюг. Вы пытаетесь не рисковать и доверяете только проверенным и надежным методам.

Искатель приключений

Владельцам машин на «механике» такой способ держать руки на руле, пожалуй, даже не придет в голову. А вот люди, которые ездят на машине с «автоматом», вполне могут позволить себе такое положение. Такие водители любят риск, острые ощущения и за экстремальное времяпрепровождение.

Большой босс

Каждый автоэксперт скажет, что такое положение рук очень опасно, оно сводит к минимуму возможность осуществления виража. А психологи полагают, что так обычно держат руки на руле "великие начальники", те, кто себя таковым считает. На самом деле такие люди могут брать ситуацию под свой контроль и управлять.

Надежный

Если вы держите руль именно так, то вы огромная поддержка для своей семьи и друзей. Вы искренне радуетесь чужим успехам и не стесняетесь выражать свое восхищение другими людьми. Вы отличный слушатель, к вам обращаются за советом. Впрочем, вы не склонны идти напролом и разрешаете другим брать инициативу в свои руки.

Крутой парень

Непрактичная, но демонстративно показательная хватка должна вселять в других уважение и демонстрировать вашу уверенность в себе. Вы не привыкли принимать все слишком близко к сердцу и окружающим может казаться, что вам на все плевать.

Бульдозер

Вы всегда заняты и у вас нет времени отвлекаться на всех и всех стоящих у вас на пути. Вы предпочитаете идти напролом и представляете, по-видимому, самый агрессивный тип водителей. В то же время друзья знают, что на вас можно положиться в любой ситуации.

Клоун

Водителей, которые убирают руки с рулевого колеса много. Тот, кто ради забавы убирает руки, видимо, представляет, что они в беспилотном автомобиле и поддерживает колесо коленями, называют клоунами. Однако Вандербильт считает, что такие автомобилисты постоянно генерируют всевозможные сумасшедшие идеи. Они могут найти смешное в любой ситуации и сами по себе очень забавны и энергичны.

