Как украинские писатели обогатили наш язык: история авторских неологизмов

Современное значение слову "мрія" подарил Михаил Старицкий, а такие слова, как "світогляд" и "сміливість", ввел Иван Нечуй-Левицкий.

Многие слова, которые кажутся нам привычными, на самом деле были созданы украинскими писателями.

OBOZ.UA рассказал, какие лексемы благодаря литературе стали неотъемлемой частью украинского языка.

Авторские неологизмы – это слова, придуманные и впервые использованные писателями в своем творчестве. Часто литераторам не хватало имеющихся языковых средств, чтобы точно передать образы в своих произведениях. Со временем эти слова проникали в бытовую речь и становились общеупотребительными.

Наибольший всплеск авторских неологизмов пришелся на XIX век. Тогда такие слова называли "коваными". Писатели создавали их, соблюдая языковые правила, чтобы новые слова звучали естественно и органично.

Вклад классиков украинской литературы :



• Иван Котляревский со своей "Энеидой" ввел слова “несамовитий”, “приміта”, “розтовкти”, “угамуватися”.



• Тарас Шевченко стал автором таких лексем, как “вогняний”, “фортеця”, “знищити”, “почимчикувати”, “передмова”, “післямова”.



• Михаил Старицкий подарил современное значение слову "мрія", а также создал слова “незагойний”, “завзяття”, “байдужість”, “темрява”, “привабливий”, “потужний”, “передчасний”.



• Иван Франко впервые использовал лексемы “чинник”, “недвижно”, “невпинний”, “отвір”, “привід”, “припис”, “пречудовий”, “проблиск”, “поступ”, “прямовисно”, “свідоцтво”, “привид”.



• Леся Украинка обогатила язык словами “провесна”, “промінь”, “невідборонно”.



• Пантелеймон Кулиш добавил к украинскому языку слова “вабити”, “зграя”, “злочинець”, “несвідомий”, “покора”, “послуга”, “почуття”, “рівність”.



• Иван Нечуй-Левицкий ввел слова “світогляд”, “стосунок”, “перепона”, “квітник”, “вигукування”, “сміливість”.



• Марко Вовчок создала лексемы “красень”, “легкодухий”, “намір”, “питання”, “струмінь”.



• Леонид Глебов подарил украинскому языку глаголы “бурмотати” та “пожовкнути”.



• Павел Тычина обогатил язык словами “бистрозір”, “акордитися”, “весніти”, “віковіччя”, “дрібнота”.

У людей часто возникает вопрос правильного употребления тех или иных выражений, особенно в ситуациях повседневного общения. Например, что надо сказать, когда человек чихнул? Привычное для многих пожелания здоровья имеет свои особенности употребления на украинском языке, на которые следует обратить внимание.