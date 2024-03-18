Как улучшить пищеварение и состояние здоровья: список продуктов, полезных для кишечника

Есть много продуктов питания, которые могут улучшить пищеварение. И происходит это благодаря их составу и свойствам.

Правильное пищеварение важно для полноценного ведения жизни. Однако далеко не все понимают, как сбалансировать каждый прием пищи так, чтобы он приносил пользу и не создавал проблем в будущем.

ТСН.ua расскажет о том, как улучшить пищеварение.

Какие овощи и зерновые улучшают пищеварение

Есть много продуктов питания, которые могут улучшить пищеварение. И происходит это благодаря их составу и свойствам. В частности, фрукты и овощи содержат большое количество волокон, которые способствуют нормальному функционированию кишечника и облегчают пищеварение. Особенно полезны: бананы, яблоки, груши, ягоды, брокколи, шпинат, морковь и фасоль.

Кроме того, улучшить пищеварение могут и злаковые. В частности, овес, цельнозерновой хлеб, свекла и фасоль, которые также содержат большое количество волокон и способствуют здоровому пищеварению.

Нельзя обойти стороной и гречку, которая является ценным источником витаминов и минералов, а также содержит большое количество растворимых волокон. Они, в свою очередь, улучшают работу кишечника. Овсянка также оказывает максимально полезный эффект. Ее нужно выбирать цельнозерновую, которая варится не менее пяти минут. В ней много клетчатки, что стимулирует работу кишечника.

Какие прибиотики улучшают пищеварение

Прибиотики могут способствовать улучшению пищеварения. К примеру, йогурт, кефир и фасоль – они помогают сохранять баланс микрофлоры в кишечнике.

Неожиданно полезные продукты для пищеварения

Интересно и то, что имбирь имеет полезные свойства и может уменьшить воспаление в кишечнике и облегчить пищеварение. В то же время зеленый чай, содержащий антиоксиданты, способствует здоровому пищеварению.

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А если вы любите рыбу, особенно жирные виды, такие как лосось, макрель и сардины, вы также можете поспособствовать улучшению пищеварения. Происходит это за счет того, что рыба содержит важный элемент – омегу-3 и жирные кислоты.

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Отдельно обратим внимание на цветную капусту. Она активизирует процессы пищеварения и значительно снижает риск образования воспалительных процессов.

Однако если вы хотите подойти к вопросу улучшения пищеварения максимально практично и правильно, следует обратиться к диетологу, который сможет профессионально сбалансировать ваш рацион и внести в него важные коррективы.

Напомним, что ранее мы писали, какая польза от употребления яблочного уксуса и кому этот продукт противопоказан.