Как разнообразить вкус кофе: этот ингредиент делает невероятное

Кофе может стать вкуснее, если добавить один ингредиент

Утренняя чашка черного кофе может стать еще полезнее, если добавить в него один модный ингредиент. Кофе с фисташковой пастой не только поражает кремовым вкусом и легким ореховым ароматом, но и обеспечивает организм ценными веществами. Такой напиток может помочь поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина, а заодно прекрасно насыщает и улучшает настроение. Неудивительно, что кофе с фисташковой пастой все чаще появляется в домашних кухнях и модных кофейнях.

Об этом пишет Pyszności.

Как разнообразить вкус кофе

Многие люди не представляют себе начала дня без кофе. Для одних это способ взбодриться, для других — ежедневный ритуал, улучшающий концентрацию и настроение. Однако все чаще мы обращаем внимание не только на вкус напитка, но и на его полезные для здоровья свойства. Вместо сладких сиропов и жирных сливок все большую популярность приобретают натуральные добавки.

Одним из них является именно фисташковая паста. Достаточно добавить к кофе две чайные ложки, чтобы обычный напиток превратился в кремовую, ароматную смесь с исключительным вкусом. Фисташки прекрасно сочетаются с эспрессо и молоком, благодаря чему кофе становится более нежным и напоминает десерт, но без необходимости добавлять в него большое количество сахара.

Лучше всего выбирать фисташковую пасту с простым составом — без пальмового масла и лишних добавок. Чем больше фисташек в продукте, тем лучше для здоровья и вкуса.

Почему кофе с фисташковой пастой может быть полезным для организма

Сам кофе уже давно находится под пристальным вниманием ученых. В умеренных количествах он может положительно влиять на нервную систему, улучшать концентрацию и поддерживать метаболизм. Антиоксиданты, содержащиеся в нем, помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов, а регулярное употребление кофе связывают с меньшим риском некоторых болезней цивилизации.

Однако добавление фисташек обогащает напиток дополнительными питательными веществами. Эти зеленые орехи являются источником ненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают работу сердца и помогают поддерживать нормальный уровень «плохого» холестерина ЛПНП. Что важно, фисташки имеют низкий гликемический индекс, поэтому могут быть хорошим выбором также для людей, которые следят за уровнем сахара в крови.

Фисташки также содержат клетчатку, белок и витамины группы В. В них также содержится витамин Е, калий и антиоксиданты, поддерживающие состояние кожи и сердечно-сосудистой системы. Благодаря этому кофе с фисташковой пастой может стать интересной альтернативой высококалорийным десертным кофе, доступным в сетевых кофейнях.

Стоит также помнить, что фисташки являются одними из наименее калорийных орехов. Они хорошо насыщают, поэтому такой напиток может уменьшить желание перекусывать между приемами пищи.

Как приготовить домашнюю фисташковую пасту

Приготовление своей пасты очень простое и не требует особых навыков. Преимущество домашней версии заключается в том, что вы можете контролировать состав и количество подсластителя.

Ингредиенты:

150 г очищенных, несоленых фисташек,

3 столовые ложки оливкового масла,

щепотка соли,

по желанию: мед, сахар или сахарозаменители.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте фисташки на противне примерно 15 минут (можно также использовать фритюрницу), чтобы высвободить из них эфирные масла.

Переложите теплые орехи в чашу мощного блендера, добавьте оливковое масло, соль и подсластитель по желанию.

Терпеливо смешивайте на самых высоких оборотах, пока не получите полностью гладкую, блестящую и кремовую массу.

