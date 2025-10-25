- Дата публикации
Как уснуть за 2 минуты в любом месте: проверенный метод военных США
Популярный у TikTok метод, происходящий из школы американских летчиков, обещает научить кого-либо засыпать менее чем за две минуты, даже в состоянии сильного стресса.
Стресс, тревожные мысли и общее напряжение часто становятся причиной бессонницы , однако существует простой и быстрый метод, обещающий помочь уснуть всего за две минуты . Этот психофизический способ, известный как «военная техника сна», был разработан для летчиков Военно-морской школы предполетной подготовки США, нуждавшихся в высокой концентрации и отдыхе в экстремальных условиях.
Об истории и эффективности этой техники пишет IFLScience, ссылаясь на книгу «Расслабься и побеждай: Чемпионская эффективность», опубликованную еще в 1981 году.
Поэтапная инструкция: от головы до ног
Эта методика, которую популяризировал фитнес-блогер Джастин Агустин, базируется на систематическом расслаблении мышц тела в сочетании с очищением сознания. Идея состоит в том, чтобы снять напряжение с каждой группы мышц, поскольку именно физическое напряжение часто мешает мозгу «выключиться».
Процесс выглядит так:
Расслабление лица: Начните с расслабления мышц лба. Расслабьте глаза, щеки и челюсть, сосредоточившись на дыхании.
Расслабление верхней части тела: Перейдите к шее и плечам. Убедитесь, что плечи не напряжены, максимально опустите их. Оставьте руки расслабленными вдоль тела, включая кисти и пальцы.
Теплое чувство: Представьте, как приятное теплое расслабление распространяется от вашей головы вплоть до кончиков пальцев.
Расслабление нижней части тела: Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, расслабляя грудь, живот, бедра, колени, голени и ступни. Представьте, как теплое чувство спускается от сердца к пальцам ног.
Очистка сознания: главный ключ
Критически важным этапом техники является очищение сознания от любых стрессовых или навязчивых мыслей. Это может быть сложнее всего, особенно в состоянии тревоги. Для этого авторы методики предлагают использовать простые визуализации:
Представьте, что вы лежите в каноэ посреди спокойного озера под ясным небом.
Или представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате.
Если в процессе вас отвлекают мысли, необходимо в течение 10 секунд мысленно повторять фразу: "Не думай, не думай, не думай" , а затем вернуться к выбранной визуализации.
История успеха: 96% засыпали со стула
Как отмечала писательница Шарон Акерман, описавшая технику в популярной статье, этот метод был разработан Школой предполетной подготовки ВМС США. Ее цель заключалась в том, чтобы летчики могли отдохнуть где угодно и в любое время.
«После шести недель практики 96 процентов пилотов могли заснуть за две минуты или меньше. Даже после того, как выпили кофе и даже под звуки пулеметной стрельбы, которая воспроизводилась на фоне», — говорится в публикации.
Интересно, что в рамках эксперимента пилотов просили засыпать сидя прямо на стуле , что свидетельствует о высокой эффективности техники даже без комфортных условий.
Напомним, хроническая бессонница может нанести больше вреда, чем просто усталость на следующий день. Новое исследование доказывает, что оно может привести к легким когнитивным нарушениям и деменциям.