Как уснуть за 2 минуты в любом месте: проверенный метод военных США

Лайфгак военных позволяет быстро заснуть даже в состоянии сильного стресса / © Pixabay

Стресс, тревожные мысли и общее напряжение часто становятся причиной бессонницы , однако существует простой и быстрый метод, обещающий помочь уснуть всего за две минуты . Этот психофизический способ, известный как «военная техника сна», был разработан для летчиков Военно-морской школы предполетной подготовки США, нуждавшихся в высокой концентрации и отдыхе в экстремальных условиях.

Об истории и эффективности этой техники пишет IFLScience, ссылаясь на книгу «Расслабься и побеждай: Чемпионская эффективность», опубликованную еще в 1981 году.

Поэтапная инструкция: от головы до ног

Эта методика, которую популяризировал фитнес-блогер Джастин Агустин, базируется на систематическом расслаблении мышц тела в сочетании с очищением сознания. Идея состоит в том, чтобы снять напряжение с каждой группы мышц, поскольку именно физическое напряжение часто мешает мозгу «выключиться».

Процесс выглядит так:

Расслабление лица: Начните с расслабления мышц лба. Расслабьте глаза, щеки и челюсть, сосредоточившись на дыхании. Расслабление верхней части тела: Перейдите к шее и плечам. Убедитесь, что плечи не напряжены, максимально опустите их. Оставьте руки расслабленными вдоль тела, включая кисти и пальцы. Теплое чувство: Представьте, как приятное теплое расслабление распространяется от вашей головы вплоть до кончиков пальцев. Расслабление нижней части тела: Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, расслабляя грудь, живот, бедра, колени, голени и ступни. Представьте, как теплое чувство спускается от сердца к пальцам ног.

Очистка сознания: главный ключ

Критически важным этапом техники является очищение сознания от любых стрессовых или навязчивых мыслей. Это может быть сложнее всего, особенно в состоянии тревоги. Для этого авторы методики предлагают использовать простые визуализации:

Представьте, что вы лежите в каноэ посреди спокойного озера под ясным небом.

Или представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате.

Если в процессе вас отвлекают мысли, необходимо в течение 10 секунд мысленно повторять фразу: "Не думай, не думай, не думай" , а затем вернуться к выбранной визуализации.

История успеха: 96% засыпали со стула

Как отмечала писательница Шарон Акерман, описавшая технику в популярной статье, этот метод был разработан Школой предполетной подготовки ВМС США. Ее цель заключалась в том, чтобы летчики могли отдохнуть где угодно и в любое время.

«После шести недель практики 96 процентов пилотов могли заснуть за две минуты или меньше. Даже после того, как выпили кофе и даже под звуки пулеметной стрельбы, которая воспроизводилась на фоне», — говорится в публикации.

Интересно, что в рамках эксперимента пилотов просили засыпать сидя прямо на стуле , что свидетельствует о высокой эффективности техники даже без комфортных условий.

Напомним, хроническая бессонница может нанести больше вреда, чем просто усталость на следующий день. Новое исследование доказывает, что оно может привести к легким когнитивным нарушениям и деменциям.