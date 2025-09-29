Как узнать, богаче ли ваши друзья вас: 12 секретных признаков

Деньги / © iStock

Оказывается, богатые друзьяне всегда демонстрируют свое финансовое положение, и часто их богатство можно заметить лишь по тонким, почти незаметным признакам. Журналистка Shruti Advani для Daily Mail описала 12 секретных признаков «скрытого богатства», которые помогают отличить состоятельных людей от тех, кто просто имеет внешние проявления роскоши.

Современные богатые люди редко щеголяют новыми Porsche, дорогими сумками или дорогими туристическими поездками. Они предпочитают скрывать свой достаток, и настоящие признаки богатства проявляются в деталях: от того, какое масло они покупают, до занятий их детей.

Основные признаки «скрытого богатства»

1. Энергия и поведение. Богатые люди передвигаются уверенно и спокойно. Даже когда заходят в ресторан или переходят дорогу, они ведут себя так, будто мир подстраивается под них.

2. Например, настоящее богатство проявляется в качестве масла: фермерское, ручного производства или специальное для праздничных событий . Простое часто не является признаком серьезного достатка.

3. Обручальные кольца и украшения. Крупные бриллианты на каждый день редко носят, чтобы избежать лишнего внимания.

4. Кухонные приборы. Состоятельные люди не пользуются обычными чайниками — они устанавливают дорогие системы типа Zip Tap или Jura, дающие горячую воду и кофе мгновенно. Также в их кухнях часто можно увидеть плиты La Cornue или Lacanche и холодильники Sub Zero.

5. Их дети посещают многочисленные кружки: от гребли и фехтования до программирования и шахмат, что требует значительных финансовых ресурсов.

6. Состоятельные люди редко публикуют фото покупок или роскошных событий — для них приобретение вещей является обыденным, а не праздничным моментом.

7. Они выбирают напитки не по бренду, а по региону и качеству: например, вино из небольшого винодельческого хозяйства или напиток из конкретной дистиллерии.

8. Когда богатые говорят о «своих людях», они имеют в виду профессиональных сотрудников, которые выполняют как будничные, так и сложные задачи — от организации отдыха до управления домом и уборки.

9. Сумки и мебель. Богатые женщины почти не носят дизайнерские сумки. Мебель и предметы искусства часто — семейные реликвии, передаваемые поколениями, а не приобретенные для статуса.

10. Отдых и оздоровление. Они не просто ездят в отпуск — это частные ретриты или оздоровительные практики, например, на острове Тертл в Фиджи или в Доломитах. Такие поездки организованы со специальной поддержкой инструкторов и персонала.

Настоящее богатство часто скрыто за скромной внешностью и обычными вещами, которые не выдают высокий уровень жизни, но позволяют оценить уровень достатка тем, кто умеет замечать детали.

