Как в фильме ужасов: владелец дома нашел скрытую комнату в подвале

Он сказал, что та загадочная дверь была заблокирована предыдущим владельцем, и он не подозревает, что находится за ней.

Владелец дома оказался в реальном "фильме ужасов", совершив страшное открытие в своем подвале.

Он обнаружил загадочную дверь, скрытую за большим металлическим шкафом, почти сразу после переезда в новый дом. Об этом пишет leicestermercury.co.uk.

В сообщении в социальных сетях мужчина объяснил, что дверь "не ведет наружу", и он не подозревает, что там за ней, добавляя, что его собаки "не подходят к двери". После того, как он наконец-то уступил под давлением других пользователей Интернета, чтобы узнать, что же внутри скрытой комнаты, с тех пор о нем, к сожалению, никто ничего не слышал.

Владелец дома, который опубликовал сообщение на Reddit под ником u/BlurghUsername, написал, что дверь была заблокирована предыдущим владельцем дома, и сначала уверял, что не намерен узнавать, что за ней находится. Но несколько пользователей призвали его "раскрыть эту тайну".

Один пользователь прокомментировал: "Откройте, откройте, откройте, откройте. Ну, я думаю, что я действительно ничем не лучше, чем жертва в фильме ужасов". Другой пользователь написал: "Очевидно, надо открыть дверь! Ты должен увидеть, что там есть!" .

Но владелец дома ответил: "Фильмы ужасов научили меня, что вопросы, которые они задают, всегда страшнее и интереснее, чем любой ответ, который я могу получить, поэтому [двери] остаются закрытыми. Кроме того, мои собаки не подходят к двери, поэтому я тем более не открою ее".

В конце концов, любопытство мужчины победило и он написал: "Открою это, когда вернусь домой с работы!". После того, как кто-то спросил, скоро ли он будет дома, он добавил: "Почти! Еще полтора часа!".

Он не публиковал никаких сообщений или комментариев с тех пор, и многие предполагают, что произошло с ним. Четыре года прошло после последнего сообщения и нет обновлений.

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