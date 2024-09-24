Как влияет число вашего дня рождения на судьбу: что означает

Нумерология – это совокупность верований и практик, приписывающих числам определенные магические свойства. Нумерологические школы и системы были еще в Древнем Китае, Греции, Египте, Японии. Считалось, что дата рождения человека – число, месяц и год, влияет на его характер и поступки, личные качества и повороты судьбы.

Ведическая нумерология отличается от западной тем, что тесно связывает числа с планетами, нумерология здесь неотделима от астрологии. Каждое число от 1 до 9 обладает собственной вибрацией, которых нельзя избежать, независимо от того, испытываем ли мы их, какие и определяют судьбу.

В индийской нумерологии девять чисел соответствуют девяти планетам в астрологии:

1 — Солнце

2 — Луна

3 – Юпитер

4 — Раху

5 – Меркурий

6 — Венера

7 — Кету

8 — Сатурн

9 — Марс

Раху и Кету – это лунные узлы. Раха – восходящий лунный узел, Кэту – нисходящий лунный узел. Они являются точками пересечения орбит Солнца и Луны. Числа, в индийской нумерологии связаны с влиянием планет и только в таком сочетании влияют на поведение человека и его судьбу.

Как влияет число вашего дня рождения на вашу судьбу

Люди, родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа каждого месяца (эти все числа в сумме образуют единицу) находятся под влиянием Солнца.

Они практичны, целенаправленны, у них планы на будущее и на жизнь в целом. Обладают сильной харизмой, такие люди созданы для успеха, всегда думают о чем-то новом и чувствуют, что пришли в этот мир для великой миссии.

Они не могут работать кому-либо подчиняясь. Любят находиться в центре внимания.

У таких людей хорошие организаторские способности, из них получаются хорошие ораторы, управленцы, руководители. У них здоровые амбиции, они умеют защищаться. Но при этом они очень сентиментальны, хотя по лидерской природе это не всегда заметно.

Им нужно одобрение и доказательство того, что они находятся на верном пути. Такие люди пользуются успехом у противоположного пола.

Важно отметить, что Солнце отвечает за своего отца, поэтому этим людям больше, чем другим, важно иметь хорошие отношения с отцом, иначе у них будут проблемы с позвоночником, зрением и сердцем.

Люди, рожденные 2, 11, 20 и 29 числа (образуют двойку) – под управлением Луны

По своей природе они миротворцы. Такие люди мягкие, доверчивые, сомнительные, чувствительные, обладают большим творческим потенциалом. По своей природе они нежны, эмоциональны, романтичны. Хорошие собеседники, всегда выслушают, помогут советом.

У них есть врожденная склонность к психологии, они хорошо чувствуют настроение других людей. Умеют гармонично встраиваться в текущую ситуацию в коллективе или с конкретным человеком.

Но, к сожалению, без посторонней помощи им реализоваться сложно, им не хватает лидерских качеств, чтобы самостоятельно и быстро принять решение. Психоэмоциональное состояние этих людей напрямую связано с физическим, поэтому им рекомендуются занятия спортом.

Для людей, находящихся в управлении Луны, важны отношения с мамой.

Люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа, находятся под управлением Юпитера

Эти люди – лучшие педагоги, они обладают огромными интеллектуальными способностями, складом ума как ученого, разбираются во многих вещах. Имеют склонность к разным наукам, и всю жизнь кого-то учат.

Требовательны не только к окружающим, но и к себе. Любят дисциплину и порядок. Это открытые, щедрые и духовные люди. Им, как и солнечным, тяжело работать в подчинении.

Люди, рожденные 4, 13, 22 и 31 числа – под управлением Раха

У таких людей отличная интуиция, они всегда знают, что и кому говорить. Если они к интуиции не прислушиваются, все легкое для них становится тяжелым.

Для таких людей важна материальная среда. Они способны быстро достичь материальных целей.

Такие люди пришли сюда, чтобы прокладывать свой путь, разламывать стереотипы и строить новое. Они не ищут легких путей и привыкли сражаться, поэтому часто не склонны прислушиваться к советам, а делают все по-своему.

В душе они очень уязвимы, сентиментальны и чувствительны, обладают значительным творческим потенциалом.

Люди, рожденные 5, 14 и 23 числа находятся под управлением Меркурия

Они испытывают удовольствие от движения, им нравится, когда много дел, задач, планов. Это очень активные, подвижные по жизни люди, интересные, разнообразные, многогранные, легко обучающиеся, имеющие большой потенциал к предпринимательской деятельности, хорошо понимающие психологию общения с разными людьми, дипломатичны, готовые идти на компромисс.

Эти люди не посвящают какому-то одному делу всю свою жизнь. Им сложно усидеть на одном месте и долго выполнять одни и те же действия – у них есть яркая потребность в изменении обстоятельств. У них много друзей и полезных знакомств, связей.

Это люди созданы для предпринимательской деятельности, они идеальные продавцы, могут продать все что угодно (меркурия ведь не зря называют богом торговли). У них хорошее чувство юмора. Но их жизнь похожа на американские горки. Они могут быть как несколько раз богатыми, так и разоренными до нуля. Людям, родившимся под Меркурием, очень важно следить за тем, что и кому они говорят.

Люди, рожденные 6, 15 и 24 числа – под управлением Венеры.

Эти люди воспринимают мир посредством чувств. У них особенная мягкая энергетика, они привлекательны в общении, это эстеты, обожающие красоту, уют, комфорт. Они творческие и талантливые. Любят украшать. Одеваются красиво и со вкусом. Привлекательные.

Нацелены на материальное благополучие, также на семью, отношения, у них много друзей. Им очень важно быть нужными. У них сильная интуиция, мгновенно чувствующая неискренность и лицемерие.

Люди, рожденные 7, 16 и 25 числа – под управлением Кету

Эти люди всю жизнь стремятся к независимости, наверное потому, что у них неординарное мышление и идеи, очень вдумчивы. Им бесполезно что-либо доказывать и объяснять, они все равно сделают по-своему. Любят уединение и путешествия, неравнодушно относятся к природе.

Способны воспринимать духовную сторону жизни. Они мечтатели, имеют богатое воображение и некоторую отстраненность. Независимы, свободолюбивы, склонны к одиночеству, немного рассеяны. Удачно занимаются духовными практиками, йогой.

Люди, рожденные 8, 17 и 26 числа – под управлением Сатурна

Из таких людей получаются очень хорошие руководители и бизнесмены, которые могут легко управлять крупными предприятиями. После 35 лет рекомендуется быть более снисходительным к своим близким.

В душе революционеры часто сталкиваются с непониманием окружающих. Компенсацией их революционного склада разума является их доброе сердце, поэтому они склонны к благотворительности. Хотя самим просить помощи у других им бывает непросто, и чаще всего они делают самостоятельно. Уже с детства им свойственна серьезность, впоследствии это качество перерастает в ответственность. Это целеустремленные и решительные люди. Если они не поддаются лени, они достигают высокой социальной реализации и материального успеха.

Люди, рожденные 9, 18 и 27 числа (итого любое из этих чисел равно 9) – под управлением Марса

У этих людей очень сильный внутренний стержень, они прирожденные руководители и никогда не дадут себя в обиду, у них крепкая психика и разум, любят соперничать, спорить и отстаивать свой взгляд. Часто занимаются спортом.

Это лидеры и победители могут быть вспыльчивыми и агрессивными. Обладают врожденным чувством справедливости. Способны защищать других и пришли в эту жизнь для побед и успеха. Помогают всем, кто в этом нуждается. Способны добиться результатов, даже если им будет противостоять весь мир. Это люди, любящие трудности. Они полны энтузиазма, вдохновения и всегда спешат достичь намеченных целей. Они не терпят вмешательства в свою работу и ненавидят критику.

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