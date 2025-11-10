Как всегда выигрывать в камень, ножницы, бумага: ученые ответили

Камень, ножницы, бумага / © ru.freepik.com

Реклама

Хотя игра «Камень, ножницы, бумага» традиционно считается игрой на удачу, когнитивистка доктор Дениз Моэрел из Западного Сиднейского университета утверждает, что обнаружила беспроигрышный способ победить. Секрет прост: быть максимально случайным и игнорировать прошлые шествия.

Об этом пишет Daily mail.

Исследование, проведенное с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) на 62 участниках, показало, что игроки, не обращавшие внимания на предыдущие решения — как свои, так и соперника — побеждали чаще. Доктор Моерел объясняет: чрезмерный анализ прошлого мешает нам быть «подлинно случайными», делая нас предсказуемыми для оппонента.

Реклама

Мозг проигрывает, когда анализирует. Мозговая активность проигравших игроков показывала, что они думали о предыдущем раунде, тогда как мозг победителей этого не делал.

Пристрастность против случайности. Эксперименты также обнаружили, что большинство людей имеют предубеждения (например, преимущество «камня») и склонность избегать повторения выбора, что негативно влияет на их шансы.

Исследование, опубликованное в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, имеет значение не только для игры. Оно показывает, что людям «трудно быть действительно случайными», и чрезмерная зависимость от прошлых результатов может помешать стратегии даже в бизнесе или политике.

Напомним, спички — простой, но невероятно эффективный инструмент для тренировки ума. Они доступны всем, легки в пользовании и создают отличные возможности для интересного и полезного досуга.

Вы легко доверяете людям или всегда насторожены? Узнайте это, пройдя наш интересный визуальный тест!