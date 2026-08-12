Как выбрать сладкий арбуз: не стоит полагаться только на звук

Арбуз

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Многие при выборе арбуза стучат по нему, пытаясь по звуку определить спелость.

Однако опытные садоводы советуют обращать внимание сразу на несколько признаков, ведь один звук не может гарантировать, что плод будет сладким.

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Можно ли срывать арбуз раньше времени

Арбузы ценят за их вкус и способность хорошо утолять жажду летом. Для тех, кто выращивает их самостоятельно, особенно важно правильно определить момент уборки урожая.

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Арбуз, сорвавшийся с лозы слишком рано, уже не станет слаще. В отличие от помидоров или персиков, он не продолжает созревать после сбора.

Поэтому не стоит спешить срывать первый крупный плод, который кажется готовым. Такая ошибка может закончиться тем, что на столе окажется недозрелый или, напротив, перезрелый арбуз.

Как определить, что арбуз спелый

Одним из самых надежных способов проверить спелость является обзор нижней части плода — места, которым он лежал на земле. Этот участок называют полевым или наземным пятном.

У незрелого арбуза у нее бледный цвет. По мере созревания пятно становится кремово-желтым или приобретает насыщенный золотистый оттенок. Именно изменение ее цвета является одним из лучших сигналов, что арбуз достаточно времени оставался на лозе.

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На что еще обратить внимание

Еще один важный показатель обнаруживается у места крепления плода к лозе. Речь идет о кудрявом усике. Сначала он зелен и гибок, но ближе к созреванию начинает высыхать. Коричневый и сухой усик считается надежным признаком того, что арбуз можно собирать.

Изменяется и кожура плода. По мере созревания она теряет блеск и становится более матовой.

Также спелый арбуз должен быть жестким и тяжелым. Большой вес объясняется высоким содержанием воды, которое обеспечивает плоду характерную сочную и освежающую текстуру.

Итак, при выборе арбуза не стоит полагаться только на звук. Надежнее оценивать сразу несколько признаков — цвет пятна на нижней части, состояние усика, вид кожуры, твердость и вес плода.

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