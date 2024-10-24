Как выглядели люди, которые жили 17 000 лет назад: ученые разгадали тайну могилы младенца

Анализ ДНК останков показал, что у мальчика были голубые глаза, смуглая кожа и вьющиеся темно-каштановые волосы.

Ученые узнали подробности о мальчике, который жил 17 000 лет назад, останки которого откопали в Италии. Анализ скелета, проведенный экспертами, показал, что ребенку было всего 16 месяцев, когда он умер от сердечной болезни во время Ледникового периода.

Об этом пишет thesun.co.uk.

В 1998 году археологи случайно обнаружили могилу ребенка во время раскопок пещеры Гротта делле Мура в Монополе, Италия. Скелет, который, как полагают, датируется не менее 17 000 лет назад, когда был ледниковый период, "отлично сохранился" — и был найден в невредимом состоянии. Он был прикрыт двумя гигантскими камнями внутри пещеры.

Скелет младенца был раскопан в 1998 году в пещере в Апулии. / Фото: thesun.co.uk

Анализ ДНК останков показал, что у мальчика были голубые глаза, смуглая кожа и вьющиеся темно-каштановые волосы, сообщает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Останки указывают на то, что мать мальчика сильно недоедала во время беременности и была вовлечена в практику инбридинга, живя в закрытой группе.

Алессандра Моди, антрополог из Флорентийского университета, являющаяся соавтором исследования, назвала это открытие "выдающимся достижением".

Она рассказала: "Это позволило нам сделать надежные выводы о происхождении младенца, его физических характеристиках и даже определенных аспектах здоровья".

Кожа мальчика оказалась темнее, чем у большинства современных европейцев, но не столь темной, как у акклиматизированного в тропиках человека.

Это натолкнуло исследователей на мысль, что младенец был предком виллабруны – группы людей, живших 14 000 лет назад после окончания Ледникового периода.

Поскольку скелет был найден в отличном состоянии, ученые также смогли произвести подробный анализ зубов мальчика.

Они обнаружили, что он пережил "физиологический стресс", случившийся до и после рождения. Это также подтверждает, что мать сильно недоедала во время беременности.

Оуэн Александр Хиггинс, археолог из Болонского университета, рассказал Live Science : "Анализ изотопов стронция также показал, что мать оставалась в этой местности в течение последнего периода беременности, что, в свою очередь, также могло повлиять на ее плод".

Антрополог Ванесса Виллальба-Муко рассказала об этом открытии: "Мы все больше узнаем о населении Ледникового периода, и это исследование добавляет ценный кусочек к пазлу".

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