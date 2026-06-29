ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Как выглядит логотип Новой почты и что он означает: скрытое содержание буквы "Н"

Логотип «Новой почты» знаком практически каждому украинцу. Он прост, лаконичен и легко узнаваем: красный квадрат с белой буквой «Н» и графическими стрелками.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Что означает логотип Новой почты

Что означает логотип Новой почты / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Но за этой минималистической визуальной формой скрыто более глубокое содержание, чем кажется на первый взгляд.

Ребрендинг, изменивший восприятие бренда

Современный логотип компании появился в 2014 году, когда «Новая почта» решила обновить свой фирменный стиль. Старое оформление уступило место более современному, динамичному и универсальному дизайну, который должен подчеркнуть развитие компании и ее масштабирование.

Главным элементом новой айдентики стала стилизованная буква «Н», одновременно символизирующая название бренда и его идентичность.

Четыре стрелки: символ движения и доставки по всем направлениям

Вокруг буквы расположены четыре стрелки, и именно они несут ключевую смысловую нагрузку логотипа.

Они символизируют движение по всем направлениям — вперед, назад, влево и вправо. В более широком смысле это отражает главную миссию компании: доставлять посылки быстро и беспрепятственно в любую точку страны, а также за ее пределы.

Фактически стрелки олицетворяют постоянный поток логистики, связь между городами, людьми и бизнесами.

Красный цвет как знак скорости и узнаваемости

Не менее важную роль играет цветовая гамма логотипа. Красный цвет в сочетании с белым создает сильный визуальный контраст, благодаря которому бренд легко узнается издалека.

Такой выбор не случаен: красный традиционно ассоциируется со скоростью, энергией и динамикой. Именно эти качества «Новая почта» стремится транслировать в своей работе каждый день.

Больше, чем просто знак

Несмотря на внешнюю простоту, логотип компании выполняет не только декоративную функцию. Он отражает философию бренда — идею непрерывного движения, связи между людьми и доступности сервиса независимо от места нахождения клиента.

В этом смысле фирменный знак «Новой почты» стал своеобразным символом современной украинской логистики — быстрой, масштабной и ориентированной на нужды людей.

За обычной белой буквой на красном фоне скрыта продуманная концепция, где каждая деталь имеет значение. И хотя большинство пользователей воспринимают логотип как привычный элемент обыденной жизни, он фактически является визуальным отражением идеи движения, скорости и единения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie