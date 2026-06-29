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Как выглядит логотип Новой почты и что он означает: скрытое содержание буквы "Н"
Логотип «Новой почты» знаком практически каждому украинцу. Он прост, лаконичен и легко узнаваем: красный квадрат с белой буквой «Н» и графическими стрелками.
Но за этой минималистической визуальной формой скрыто более глубокое содержание, чем кажется на первый взгляд.
Ребрендинг, изменивший восприятие бренда
Современный логотип компании появился в 2014 году, когда «Новая почта» решила обновить свой фирменный стиль. Старое оформление уступило место более современному, динамичному и универсальному дизайну, который должен подчеркнуть развитие компании и ее масштабирование.
Главным элементом новой айдентики стала стилизованная буква «Н», одновременно символизирующая название бренда и его идентичность.
Четыре стрелки: символ движения и доставки по всем направлениям
Вокруг буквы расположены четыре стрелки, и именно они несут ключевую смысловую нагрузку логотипа.
Они символизируют движение по всем направлениям — вперед, назад, влево и вправо. В более широком смысле это отражает главную миссию компании: доставлять посылки быстро и беспрепятственно в любую точку страны, а также за ее пределы.
Фактически стрелки олицетворяют постоянный поток логистики, связь между городами, людьми и бизнесами.
Красный цвет как знак скорости и узнаваемости
Не менее важную роль играет цветовая гамма логотипа. Красный цвет в сочетании с белым создает сильный визуальный контраст, благодаря которому бренд легко узнается издалека.
Такой выбор не случаен: красный традиционно ассоциируется со скоростью, энергией и динамикой. Именно эти качества «Новая почта» стремится транслировать в своей работе каждый день.
Больше, чем просто знак
Несмотря на внешнюю простоту, логотип компании выполняет не только декоративную функцию. Он отражает философию бренда — идею непрерывного движения, связи между людьми и доступности сервиса независимо от места нахождения клиента.
В этом смысле фирменный знак «Новой почты» стал своеобразным символом современной украинской логистики — быстрой, масштабной и ориентированной на нужды людей.
За обычной белой буквой на красном фоне скрыта продуманная концепция, где каждая деталь имеет значение. И хотя большинство пользователей воспринимают логотип как привычный элемент обыденной жизни, он фактически является визуальным отражением идеи движения, скорости и единения.