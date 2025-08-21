Как выглядит внутренняя часть сумки кенгуру: видео шокировало Сеть

Реклама

Многие представляют себе сумку кенгуру как уютный мягкий «рюкзачок», устланный пушистой шерстью. Однако видео, которое стало вирусным в соцсетях, показало совсем другую картину — и повлекло за собой настоящий шок у зрителей.

Клип, загруженный Animal EDventure Park & Safari во Флориде, длится всего пять секунд, но этого хватило, чтобы вызвать дискуссии среди пользователей. На ролике виден детеныш кенгуру в сумке матери — и зрители совсем не ожидали увидеть такое.

Комментарии пользователей варьировались от удивления до откровенного отвращения:

Я думал, что это что-то пушистое и уютное, но это выглядит как матка

Я австралиец, но такого никогда не видел

Продолжаю жить с мыслью, что там мягкая теплая шерсть. Мягкая теплая шерсть!

На самом же деле внутренняя часть сумки больше похожа на тонкую красноватую кожаную ткань, через которую даже видны вены матери. Это не «пушистый кошелек», а уникальный биологический механизм, обеспечивающий выживание детеныша.

Почему сумка выглядит именно так

У Кенгуру очень короткая беременность — примерно 32–33 дня. Малыш рождается чрезвычайно недоразвитым, размером только на желейную конфету. Поэтому сумка становится продолжением утробы: внутри есть четыре соска, к которым малыш может прикрепиться, пишет Live Science.

Температура в сумке достигает 40,5 ° C, то есть она соответствует температуре тела матери. Это создает идеальные условия для развития ребенка еще несколько месяцев после рождения.

Приблизительно в 4 месяца детеныш начинает вылезать из сумки, чтобы исследовать окружающий мир, но всегда возвращается, чтобы поесть или отдохнуть. Полностью оставляет сумку кенгуренок в возрасте 10–12 месяцев.

Идеальная среда для жизни

Хотя вид внутренней части сумки может показаться странным и даже неприятным для человека, для кенгуренка это самое комфортное место. Именно благодаря такому природному «инкубатору» детеныш имеет шанс выжить и вырасти во взрослое состояние.

