Как японцы живут без центрального отопления зимой / © AP

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В Японии центральное отопление — скорее исключение, чем правило, а во многих домах зимой бывает довольно холодно. Однако местные жители выработали свои собственные способы борьбы с холодом — от специальных столов с подогревом до купания в горячих источниках под открытым небом.

Об этом сообщило издание Furansu Japon.

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Японские дома нередко становятся настоящим испытанием для иностранцев, приезжающих в страну зимой. Даже если температура на улице не опускается до сильных морозов, внутри домов может быть необычно холодно.

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Дело в том, что традиционное японское жилье приспособлено, прежде всего, к жаркому и влажному лету. Особенности конструкции зданий позволяют воздуху свободно циркулировать, однако зимой из-за этого сложнее сохранять тепло.

Центральное отопление распространено преимущественно на Хоккайдо, где климат значительно суровее. В других регионах жители, как правило, включают обогреватели только в тех комнатах, в которых находятся.

Именно поэтому в повседневной жизни японцев появилось немало приспособлений и привычек, позволяющих согреваться без постоянного отопления всего жилища.

12 зимних привычек японцев

Проводят время за столом со встроенным обогревателем

Вместо того, чтобы обогревать всю комнату, японцы могут часами сидеть за котацу. Внешне он напоминает обычный низкий столик, однако под его поверхностью расположен нагревательный элемент, а тепло удерживает плотное одеяло.

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За таким столом обедают, работают и проводят досуг. Иногда под одеялом настолько уютно, что люди даже засыпают.

Согревают постель

Несмотря на появление современных электрических приборов, в Японии до сих пор популярны традиционные грелки с горячей водой, которые называют ютанпо.

Металлические или пластиковые емкости помещают в тканевые чехлы и берут с собой в постель. Одни японцы оставляют грелку у ног, другие — обнимают ее, словно мягкую игрушку. Такие приспособления могут сохранять тепло до утра.

В последнее время ютанпо вновь набирают популярность, поскольку их использование практически не требует затрат на электроэнергию. В продаже также имеются современные электрические модели, которые можно перезаряжать.

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Имеют отдельную теплую одежду для дома

Зимой неотъемлемой частью домашнего гардероба многих японцев становятся традиционные куртки — дотера и хантен. Их изготавливают из хлопка, а благодаря стеганой конструкции они хорошо согревают.

Вне дома японцы предпочитают носить тонкое термобелье. Такая одежда приобрела особую популярность в начале 2000-х годов.

Носят с собой портативные грелки

В японских магазинах и аптеках продаются небольшие пакетики под названием «кайро». Как только их достают из герметичной упаковки, железный порошок внутри вступает в реакцию с кислородом и начинает выделять тепло.

Ассортимент таких изделий не ограничивается грелками для рук. Есть также специальные варианты для обуви и модели, которые крепятся к одежде. Согревающий эффект сохраняется в течение нескольких часов.

Вместо грелок используют банки с напитками

С наступлением осени в японских торговых автоматах меняется ассортимент. Наряду с холодными напитками появляются подогретые, которые можно узнать по красной маркировке.

По дороге на работу местные жители покупают горячий кофе, чай с молоком, шоколад или даже суп. Прежде чем выпить содержимое банки, ее нередко держат в руках или кладут в карман, чтобы согреться.

Носят маски и увлажняют воздух

Зимой японцы уделяют особое внимание защите от сезонных заболеваний. Медицинские маски, в частности, помогают согревать воздух при дыхании.

Еще одна распространенная бытовая привычка — полоскание горла после возвращения с улицы. В Японии эту процедуру называют «угай» и приучают к ней детей с раннего возраста. Из-за сухого зимнего воздуха в спальнях также часто устанавливают увлажнители.

Ужин готовят прямо за столом

В холодные месяцы японские семьи часто собираются за набэ. Особенность этого блюда заключается в том, что процесс его приготовления продолжается прямо во время ужина.

Посередине стола ставят кастрюлю с бульоном, в которую постепенно добавляют различные ингредиенты — от грибов и овощей до мяса и морепродуктов. Когда основные продукты съедены, в оставшемся бульоне готовят рис или лапшу.

Покупают горячие блюда в обычных магазинах

Зимой у касс японских магазинов можно увидеть емкости с одэн — блюдом, ингредиенты которого долго томятся в бульоне.

Покупатели самостоятельно выбирают, что положить в свою порцию: яйца, кусочки тофу, рыбные котлеты или белую редьку. Особенно популярна среди японцев именно редька, которая во время приготовления пропитывается бульоном.

Согревают руки печеным бататом

Одним из характерных признаков японской зимы является появление на жилых улицах фургонов с печеным сладким картофелем. О своем приближении продавцы оповещают жителей характерной мелодией.

Батат медленно запекают на разогретых камнях, благодаря чему его мякоть становится нежной и сладкой. Только что приготовленный батат продают, завернутым в бумагу, поэтому он некоторое время может служить своеобразной грелкой.

Добавляют цитрусовые в ванну

Особый зимний ритуал японцы проводят в день солнцестояния — 21 или 22 декабря. В наполненную горячей водой ванну кладут целые плоды юзу.

Эти цитрусовые обладают насыщенным ароматом, который распространяется по помещению во время купания. Согласно народному поверью, такая процедура должна уберечь человека от простуды в течение холодного сезона.

Традиции соблюдаются не только в частных домах, но и в общественных купальнях.

Купаются под открытым небом даже во время снегопада

Холодная погода не мешает японцам посещать онсэны — купальни с водой из природных горячих источников. Наоборот, возможность любоваться заснеженными пейзажами, находясь в воде температурой свыше 40 градусов, является особой зимней традицией.

Дома японцы также придают большое значение вечернему купанию. Сначала они моются под душем, а уже потом погружаются в наполненную горячей водой ванну. Многие после этого сразу отправляются в постель, чтобы дольше не терять тепло.

В конце декабря проводится масштабная уборка

Помимо способов согреться, у японцев есть особые сезонные традиции. Одна из них — осодзи, или большая предновогодняя уборка.

До конца года принято тщательно вымыть окна, навести порядок на кухне и перебрать содержимое шкафов. Убирают не только жилые помещения, но и офисы.

Этот обычай восходит к древней традиции очищения домов и храмов перед встречей божества нового года. Сегодня для японцев это один из традиционных этапов подготовки к самому важному празднику года.

Напомним, ранее мы рассказывали о простом скандинавском приеме, который помогает защитить дом от холода без повышения температуры отопления.

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