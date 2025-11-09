- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Как за $1000 сделать современный ремонт в старом доме (видео)
Литовская украинка удивила экономным ремонтом и рассказала, как она его делала.
Жительница Черкасской области, Эгле Клевинскайте, которая называет себя «литовской украинкой», собственными силами восстановила заброшенный сельский дом, потратив на ремонт довольно не много денег.
Об этом она поделилась в Тик Ток.
Как сообщила Клевинскайте, целью проекта было доказать, что создать современное и уютное пространство можно даже при минимальных затратах. Она проживает в Украине с 2014 года и увлекается реставрацией старых зданий.
Женщина рассказала, что ее собственный дом, построенный в 1970-х годах, находился в относительно хорошем состоянии, поэтому основное внимание было сосредоточено на косметическом ремонте. Рядом расположена другая усадьба 1920-х годов, которую она планирует восстановить впоследствии.
Во время реконструкции Клевинскайте сохранила аутентичный вид дома: крышу из металлических листов, деревянные окна с перегородками и традиционную бело-зеленую окраску стен. Внутри помещения она сделала полное обновление — покрасила пол и двери в темно-серый цвет, освежила мебель светлой краской и добавила простой, но гармоничный декор.
«Мы доказали, что для качественных изменений не нужны большие бюджеты. Главное — желание, креативность и уважение к аутентичности», — отметила автор.
По словам Клевинскайте, главная идея ее блога — показать, что заброшенные дома могут превращаться в комфортное жилье, оставаясь примером экологичного и экономного подхода к ремонту.
Напомним, ранее мы писали о том, что, какие есть 5 ошибок во время ремонта, о которых люди чаще могут жалеть.