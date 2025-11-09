Как за $1000 сделать современный ремонт в старом доме (видео)

Иллюстративное фото / © Pixabay

Жительница Черкасской области, Эгле Клевинскайте, которая называет себя «литовской украинкой», собственными силами восстановила заброшенный сельский дом, потратив на ремонт довольно не много денег.

Об этом она поделилась в Тик Ток.

Как сообщила Клевинскайте, целью проекта было доказать, что создать современное и уютное пространство можно даже при минимальных затратах. Она проживает в Украине с 2014 года и увлекается реставрацией старых зданий.

Женщина рассказала, что ее собственный дом, построенный в 1970-х годах, находился в относительно хорошем состоянии, поэтому основное внимание было сосредоточено на косметическом ремонте. Рядом расположена другая усадьба 1920-х годов, которую она планирует восстановить впоследствии.

Во время реконструкции Клевинскайте сохранила аутентичный вид дома: крышу из металлических листов, деревянные окна с перегородками и традиционную бело-зеленую окраску стен. Внутри помещения она сделала полное обновление — покрасила пол и двери в темно-серый цвет, освежила мебель светлой краской и добавила простой, но гармоничный декор.

«Мы доказали, что для качественных изменений не нужны большие бюджеты. Главное — желание, креативность и уважение к аутентичности», — отметила автор.

По словам Клевинскайте, главная идея ее блога — показать, что заброшенные дома могут превращаться в комфортное жилье, оставаясь примером экологичного и экономного подхода к ремонту.

