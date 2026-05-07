Как за копейки сделать свой дом "дороже" на вид: 15 практических советов

Эксперты по интерьеру назвали 15 недорогих способов сделать дом более дорогим с виду. Более того, это может повысить его стоимость при продаже.

Об этом пишет Daily Mail.

У каждого был момент, когда заходишь в чей-то дом и думаешь: «Это, наверное, стоило целое состояние». Мягкое освещение, безупречно чистая кухня, спальня как из дизайнерского каталога — все выглядит дорого и стильно.

Но действительно эффектный интерьер не всегда зависит от больших затрат. Есть простые и недорогие решения, которые могут кардинально изменить облик дома. Так, эксперты по дизайну поделились доступными способами быстро придать дому уют, стиль и даже повысить его рыночную стоимость.

1. Замените холодное освещение на теплое

Освещение — один из самых простых способов сделать дом более дорогим с виду. Холодные синеватые лампы создают «офисный» эффект, тогда как теплый свет придает уют. Эксперты рекомендуют использовать LED-лампы с температурой 2700–3000K.

2. Добавьте скрытые LED-ленты

Подсветка под шкафами, полками или изголовьем кровати создает эффект дизайнерского ремонта. Главное — использовать мягкий теплый свет, а не слишком яркую подсветку.

3. Перекрасьте стены

Свежий слой краски — один из самых дешевых способов обновить жилище. Даже если оставить тот же цвет, стены будут выглядеть более аккуратно и ухоженно.

4. Замените ручки на кухонной мебели.

Новые ручки способны полностью изменить облик кухни без дорогостоящего ремонта. Лучше всего выбирать лаконичные модели из латуни, матового металла или черного покрытия.

5. Обновите смесители

Современные краны в ванной и кухне делают простор более стильным. Особенно эффектно смотрятся матовые черные или латунные модели.

6. Замените зеркало в ванной.

Безрамные или зеркала с LED-подсветкой делают ванную комнату визуально более дорогой и просторной.

7. Освободите кухонную столешницу

Меньше техники на поверхностях — большее чувство порядка. К примеру, горячий водяной кран может заменить чайник и сделать кухню более современной.

8. Добавьте симметрии в спальню

Одинаковые тумбочки, лампы и аккуратно застеленная кровать создают «гостиничный» эффект и придают комнате дорогой вид.

9. Используйте стеновые панели

Декоративные панели добавляют текстуры и делают интерьер более архитектурным, особенно в новостройках.

10. Подберите одинаковые жалюзи на окнах

Снаружи разные шторы или жалюзи могут создавать хаотичный вид дома. Единственный стиль делает фасад более аккуратным.

11. Покрасьте входную дверь

Аккуратная дверь — первое, что видят гости и потенциальные покупатели. Даже новая краска или ручка может заметно освежить вход.

12. Избавьтесь от лишних вещей

Беспорядок делает помещение меньше и дешевле на вид. Чистые поверхности и минимум мелочей создают чувство пространства.

13. Добавьте живые растения

Несколько комнатных растений придают интерьеру жизнь и уют. Эксперты советуют избегать искусственных растений, часто удешевляющих пространство.

14. Выбирайте идентичный стиль деталей

Ручки, смесители, розетки и другие металлические элементы должны сочетаться между собой по цвету и стилю.

15. Обновите то, что уже есть

Старые деревянные полы, двери или встроенные шкафы часто достаточно отреставрировать, а не заменять. Шлифовка, покраска или новое покрытие могут полностью изменить облик вещей.

