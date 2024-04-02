Как закончится война в Украине и кто победит – ведьма удивила предсказанием

Ведьма считает, что в 2024 году замораживания войны не будет.

Ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"По России карты показывают численность армии, их больше. Но при этом у них провальные военные стратегии. У Украины меньше людей, но у нас есть союзники. Да, нам страшно, но нам дали оружие. И может еще будут давать. Единственное от чего мы не можем защититься — это от обстрелов. Но в плане стратегии у нас лучше. Что касается победившего — то его не будет. Карта показывает в Украине разочарование, а на Россию выпадает карта повешенного, они не получат то, чего хотят", — пояснила ведьма.

Мария Тиха также считает, что в 2024 году не будет замораживания войны.

"Конца пока нет. Для Украины карта мира перевернута, а для России показывает, что еще и территорию РФ оккупируют", – говорит Мария Тиха.

Таролог добавила, что сейчас сложно сказать что-то точно, поскольку события развиваются очень динамично и постоянно меняются.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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