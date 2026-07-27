Как заострить кухонную терку за 5 минут: четыре простых способа, что действительно работают

Терка

Реклама

Со временем даже качественная кухонная терка теряет остроту: вместо того чтобы легко натирать сыр или овощи, она начинает мять продукты. Однако если металл не поврежден и не покрылся ржавчиной, вернуть ей эффективность можно дома без специального оборудования.

Об этом пишет Radio Club.

Выровняйте зубцы надфилем или отверткой

Часто проблема заключается не только в затупленных краях, но и в том, что зубцы сгибаются внутрь. Для этого подойдет круглый надфиль или тонкая отвертка. Инструмент нужно вставить в каждое отверстие и осторожно приподнять зубец, повернув ему начальный угол.

Реклама

Воспользуйтесь обычной фольгой

Сомните алюминиевую фольгу в плотный шарик и несколько минут потрите ею поверхность терки в разных направлениях. Этот способ помогает очистить отверстия, слегка выровнять края и частично повернуть остроту, хотя эффект будет непродолжительным.

Наждачная бумага — самый эффективный вариант

Для качественного результата используйте мелкозернистую наждачную бумагу (P400 или P600). Сверните его в трубочку или оберните вокруг карандаша и обработайте каждый зубец в направлении резки. Такой метод позволяет хорошо заточить режущие края.

Поможет даже керамическая чашка

Если под рукой нет наждачной бумаги, можно использовать неглазированный ободок на дне чашки или тарелки. Он работает как точильный камень — достаточно несколько раз провести им по граням терки снизу вверх.

После заточки терки обязательно нужно тщательно вымыть щеткой с моющим средством под проточной водой. Это поможет удалить металлическую пыль и предотвратить появление ржавчины. После очистки кухонный инструмент будет готов к использованию.

Реклама

Ранее говорилось, что каждая из четырех граней кухонной терки имеет свое предназначение, хотя большинство людей пользуется только одной или двумя. Большие отверстия подходят для овощей и твердых сыров, мелкие — для чеснока, цедры, шоколада и специй. Длинные прорези выполняют функцию слайсера. В то время как грань с выступающими шипами помогает получить очень мелкую стружку или пюре из фруктов, сыра или шоколада. Чтобы избежать травм, терку рекомендуют ставить на стойку, а после использования сразу мыть, чтобы остатки продуктов не засыхали между зубцами.

Новости партнеров