Как заснуть в жару: эффективные советы, о которых мало кто знает

Как уснуть в жару / © Unsplash

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Когда столбик термометра достигает отметки 30°C и выше, уснуть может оказаться настоящим вызовом. Наш организм лучше засыпает и спит в прохладных условиях, поскольку во время сна температура тела естественно снижается. Когда в комнате жарко, этот процесс нарушается, и организму приходится тратить дополнительную энергию на охлаждение, вместо того чтобы сосредотачиваться на отдыхе.

Об этом сообщает Mirror.

Храните прохладу в комнате

Создание оптимальных условий в спальне – залог хорошего сна. В течение дня закрывайте шторы и окна в комнатах, выходящих на солнце, чтобы сохранить стабильную температуру в помещении. Однако если ночью температура падает и появляется легкий ветерок, откройте окна, чтобы уронить свежий воздух. Если все еще слишком жарко, воспользуйтесь вентилятором.

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Смените постельное белье

С наступлением жары выбирайте постельное белье из хлопка или других натуральных волокон. Синтетические материалы, такие как полиэстер, удерживают тепло и могут прилипать к коже, если вы вспотеете. Светлое постельное белье также лучше пропускает воздух.

Молли Фрешвотер, соучредитель Secret Linen Store, советует: «Рассмотрите постельное белье из 100% хлопка или льна, а не синтетические смеси. Лен – уникальная ткань, которая становится крепче, когда влага. В отличие от хлопка, он может поглощать значительное количество влаги, не оставляя ощущение влажности на коже, что делает его отличным выбором для летних ночей».

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Следуйте своему привычному распорядку дня

Даже в жаркую погоду старайтесь соблюдать свой привычный режим сна и питания. Резкие изменения в привычках могут нарушить ваш сон.

Оставайтесь увлажненными

Пить достаточно воды в течение дня важно всегда, а в жару – особенно пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.

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Избегайте холодного душа перед сном

Хотя холодный душ освежает днем, вечером он может быть контрпродуктивным. Он снижает температуру кожи, но не влияет на все тела. Тем не менее, теплый душ может быть более полезным, поскольку теплая вода заставляет организм активнее охлаждаться. Также может помочь прикладывание холодных компрессов к запястьям и шее.

Ограничьте употребление алкоголя вечером

Хотя в хорошую погоду может возникнуть соблазн выпить больше алкоголя, чем обычно, особенно во время пикников или барбекю, помните, что чрезмерное употребление алкоголя вечером может ухудшить качество сна. Старайтесь употреблять алкоголь в умеренных количествах и не прямо перед сном.

Ограничит потребление кофеина

Избегайте напитков с кофеином во второй половине дня, поскольку они могут стимулировать потерю жидкости организмом и привести к обезвоживанию. Свежие соки – отличная альтернатива.

Напомним, международная группа исследователей, изучая 69 видов птиц в разных частях Западных Гат в Индии, смогла раскрыть причину активного пения пернатых именно в утренние часы.

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