Как завтрак может повлиять на продолжительность жизни: ученые совершили неожиданное открытие

30-процентного ограничения калорий было достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 процентов.

Время вашего утреннего приема пищи может увеличить продолжительность жизни на 35 процентов.

Об этом пишет UA Vestnik.

Ученые исследовали, что утренняя порция приема пищи в определенные временные рамки влияет на продолжительность жизни при условии, что в конце дня потребляется меньше пищи.

"Организму может быть полезно есть обильную пищу на завтрак и обед, а затем ужинать раньше. Также выяснилось, что ограничение калорий в ночное время смягчает возрастные изменения в экспрессии генов. Другими словами, изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным эффектам, какие старение делает на экспрессию генов", — говорится в сообщении.

В частности, ограничение калорийности продолжает продолжительность жизни, но механизмы, посредством которых это происходит, остаются плохо изученными.

"30% ограничения калорий было достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 процентов, однако ежедневный интервал голодания и соблюдения циркадного режима питания действовали вместе, чтобы увеличить продолжительность жизни на 35 процентов", — добавили в сообщении.

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