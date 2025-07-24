Как женщина отказалась от туалетной бумаги и рассчиталась за дом: подробности

Туалетная бумага / © Freepik

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Кристин Лан из Канады доказала: иногда для финансовой свободы достаточно изменить привычки. Она избавилась от ипотеки за дом с четырьмя спальнями всего за семь лет — и все благодаря «режиму жесткой экономии».

Об этом пишет Daily Star.

Среди самых неожиданных решений — полный отказ от туалетной бумаги. Его женщина заменила биде за 150 долларов, что сэкономило семье сотни долларов в год. «Мы заметили, что это один из тех расходов, которые кажутся мелочью, но накапливаются», — объясняет Кристин.

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Вся философия женщины базируется на простой идее: вкладывать сейчас, чтобы сэкономить завтра. Она покупает только долговечную посуду, готовит натуральную косметику дома и пользуется твердым шампунем, которого хватает на полгода.

Благодаря бережливости женщина не только избавилась от ипотеки, но и впервые в жизни смогла полететь с детьми на Кубу, в Мексику и на Карибы. Ее 15- и 17-летние дети впервые сели в самолет — и это было не случайно, а результат планирования.

«Мы не отказывались от радости. Мы научились быть благодарными за то, что имеем», — говорит она.

Кристин уверена: бережливость — это не о нищете, а о свободе. И ее пример доказывает, что даже небольшие изменения в обиходе могут принести большие результаты.

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Напомним, правительство Ирландии выплачивает людям до 84 000 евро за покупку недвижимости на одном из оффшорных островов страны. С июля 2023 г. финансирование в рамках программы «Грант на реконструкцию пустой недвижимости» доступно для тех, кто реконструирует пустые или заброшенные объекты недвижимости, расположенные на определенных островах.