Как жить долго и счастливо: 93-летняя женщина поделилась своим секретом

93-летняя долгожительница раскрыла правила своего крепкого здоровья.

93-летняя долгожительница раскрыла правила своего крепкого здоровья.

93-летняя долгожительница раскрыла правила своего крепкого здоровья. / © соцмережі

Для долгой и здоровой жизни не обязательно следовать дорогим трендам борьбы со старением. 93-летняя Сушумна, бывшая менеджер по продажам, которая сейчас проживает в Калифорнии, доказала это собственным примером. Ее история о самообеспечении, движении и духовности стала верной в сети.

Об этом пишет NDTV.

Несмотря на почтенный возраст, у женщины нет серьезных проблем со здоровьем, кроме легкого артрита. По словам ее знакомого Камеля Джабера, секрет Сушумны состоит в отсутствии излишеств и жизненном оптимизме.

Основными составляющими ее режима являются:

  • Цельное питание: еда небольшими порциями.

  • Постоянное движение: ежедневные легкие физические нагрузки вместо интенсивных тренировок.

  • Социальная активность: регулярное общение с друзьями и близкими.

  • Духовность: жизнь согласно вере и сохранение внутреннего покоя.

«Она всегда положительная, глубоко религиозная и счастливая. Секрет крепкого здоровья часто проще, чем люди думают», — отмечает Камель Джабер.

Он также добавил, что Сушумна практически не употребляет лекарства в течение последних десятилетий.

После завершения успешной корпоративной карьеры в 2001 году Сушумна посвятила себя духовному развитию. Сейчас она разделяет свое время между районом залива Сан-Франциско и духовной общиной в Тамилнаде (Индия), куда ежегодно отправляется на длительное время. Такое сочетание активной западной жизни и восточных духовных практик помогает ей сохранять ясный разум и независимость.

История 93-летней женщины вызвала волну увлечения в социальных сетях. Пользователи называют ее пример «старением с изяществом».

«93 года и она живет с независимостью, радостью и целеустремленностью. Это супер», — прокомментировал один из подписчиков.

Другие пользователи отмечают, что опыт Сушумны вдохновляет их больше путешествовать и уделять внимание простой пище, а не сложным диетам.

Напомним, ученые уверяют, что наш организм постоянно подает сигналы, свидетельствующие о его потенциале к долголетию — нужно только знать, на что обратить внимание.

