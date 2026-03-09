Как живет женщина с "самой большой грудью" страны: ее рассказ шокирует

Саммер Роберт, чья грудь считается самой большой в Британии

Шотландка Саммер Роберт стала заложницей собственного тела из-за редкой болезни, которая заставляет грудь расти без остановки. Несмотря на вес груди в 25 кг и постоянную травлю, женщина смогла превратить свою особенность в источник уверенности.

У Саммер редкое заболевание, из-за которого ее грудь продолжает увеличиваться. Считается, что у шотландки самый большой бюст в Великобритании — только за год его размер вырос сразу на 11 размеров бюстгальтера. Женщина не может контролировать этот процесс.

Из-за особенности внешности Саммер приходилось сталкиваться с запретами — однажды, по словам женщины, ей фактически не разрешили надевать бикини.

Раньше она очень комплексовала из-за своего тела, однако со временем смогла принять себя и стать значительно увереннее, хотя этот путь был непростым.

Сейчас Саммер чуть за двадцать, а ее рост — около 150 см. По оценкам, вес груди превышает 25 кг. Врачи в итоге диагностировали у женщины макромастию — редкую форму гипертрофии груди, когда ткань быстро разрастается и грудь продолжает увеличиваться.

Проблема начала беспокоить шотландку еще в 14 лет, когда она впервые обратилась к врачам. Однако тогда ей отказали в операции по уменьшению груди из-за слишком высокого индекса массы тела.

Женщина с аномально большой грудью пережила травлю

«Меня постоянно преследовали», — рассказала Саммер, отметив, что размер груди вызывал у нее сильную неуверенность.

«Я ненавидела свое тело. Родители моего бывшего парня говорили мне, что я не должна носить бикини в бассейне. Я такая: «А что же мне тогда носить?» — поделилась женщина.

Саммер говорит, что пережила немало «травматических» ситуаций — ее могли выгонять из разных мест или просить «прикрыться».

Похожие истории случались и во время работы барменшей: женщину оскорбляли, называли «отчаянной», а иногда даже швыряли в нее напитками. Однажды посетители бара особенно не давали Саммер покоя.

«Я была очень уставшая, и зашли двое мужчин — они явно были пьяны и надоедливы. Первое, что они сказали: „О боже, посмотрите на размер ее груди!“ — рассказала женщина.

Один из мужчин даже сравнил ее с известной певицей.

«Он постоянно называл меня Scotch Dolly и выкрикивал это имя», — сказала Саммер.

Женщина с «самой большой грудью» Британии стала моделью OnlyFans

Тот случай довел ее до слез, но позже именно после этого женщину подтолкнули создать страницу на OnlyFans в 23 года, чтобы принять свою внешность.

«Когда я была моложе, я ненавидела внимание, но теперь думаю, что эти люди могут быть потенциальными покупателями, а мои подписчики не жуткие — им искренне нравится моя грудь и они меня поддерживают«, — рассказала Саммер.

Сейчас она говорит, что вряд ли согласилась бы на операцию по уменьшению груди, если только это не начнет серьезно влиять на ее повседневную жизнь.

"Я теперь очень люблю свое тело. Я очень уверена в себе, и рада, что это стало чем-то положительным, потому что в детстве все было иначе. Но теперь это так, и я счастлива», — отметила женщина.

К слову, 30-летняя британка Тианна Мун страдает редкой гигантомастией — аномальный рост груди до размера 34NN (19-й по украинским меркам), который не остановили даже инъекции для похудения. Женщина сменила работу на OnlyFans, где зарабатывает 10 тыс. фунтов ежемесячно. Гигантомастия — это чрезмерное разрастание тканей (более 3% массы тела), зафиксированное только в 300 случаях в мире, что вызывает сильную боль, инфекции и угрожает дыханию. Причинами болезни являются гормональные сбои или генетика, а лечение обычно требует операции, хотя риск повторного роста остается высоким.