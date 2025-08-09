Как живется украинке в Нидерландах: честный рассказ о преимуществах и трудностях

Нидерланды / © Associated Press

Украинка Анна Дейнеко, находящаяся под временной защитой в Нидерландах, рассказала о своем опыте жизни в этой стране.

Об этом она рассказала в комментарии 24 канала.

Она поделилась, что имеет как положительные впечатления, так и некоторые трудности.

В первую очередь Анна отмечает высокий уровень жизни. По ее словам, в Нидерландах высокие зарплаты, чистота на улицах, а также уважительное отношение к животным. Это для нее очень важно, ведь в Украине она волонтерила в приюте и сама имеет домашних любимцев. Девушка обращает внимание, что на улицах почти нет бездомных и нищих, а бездомных животных фактически нет.

Кроме того, Анна отмечает наличие активной молодежной среды и большую украинскую диаспору, которая помогает адаптироваться к новой стране.

Впрочем, не все аспекты жизни в Нидерландах вызывают восхищение. Среди главных минусов — влажный климат и трудности с поиском работы. По словам Анны, устроиться на работу нелегко, ведь конкуренция высока, как и в большинстве стран Европы.

Еще одной проблемой является доступ к медицинским услугам. Девушка рассказала, что попасть к врачу сложно, если нет угрозы жизни. Это, по ее словам, создает дополнительные трудности для вновь прибывших.

Несмотря на это, Анна пытается адаптироваться и находить позитив в новой среде, сохраняя связь с украинским обществом и поддерживая других переселенцев.

