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Полиция Нью-Дели, Индия, наконец-то смогла поймать неуловимого вора, который всегда какал в штаны, когда ему угрожала опасность, чтобы отпугнуть правоохранителей во время бегства.

Об этом сообщает News 18.

27-летний телефонный вор Дипак настолько контролирует свой кишечник, что может опорожниться в любой момент. Он использовал свой необычный дар, чтобы избегать стражей порядка каждый раз, когда они подходили к нему близко, чтобы поймать. По словам представителя полиции, Дипак несколько раз избегал ареста, какая прямо в штаны, чтобы создать такую вонь, что полиция отступала, давая вору достаточно времени для побега.

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Грязный трюк был настолько эффективным, что полиция даже назвала его «какай и беги». Террор Дипака наконец-то закончился, когда его задержали полицейские в масках и перчатках.

«Команды побежали за ним и прижали его к земле», — с гордостью рассказал офицер полиции в интервью телеканалу. «Как и ожидалось, Дипак развернул свой печально известный „грязный план“, но офицеры в перчатках и масках сорвали его отчаянную попытку и взяли его под стражу».

Дипак с полицейскими

Полицейский патруль заметил Дипака у парка Эйдга, и, зная его технику «какай и беги», они подготовились соответствующим образом, чтобы быть уверенными, что смогут выдержать вонь от его кала.

После исторического ареста в полицейском участке Садар-Базар против Дипака было зарегистрировано дело в соответствии с Законом об оружии, и он признался в многочисленных кражах мобильных телефонов и преступлениях с применением ножей в этом районе. Полиция сообщила, что у него длинная криминальная история, против него возбуждено более шести дел по всему Дели, но его необычный защитный механизм помогал ему длительное время избегать задержания.

Напомним, работники разных похоронных бюро подрались на улице из-за трупа. Мужчины не поделили тело погибшего.